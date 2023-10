Impatti sulle sostanze organiche di Cerere esplorate in una nuova ricerca

Un recente studio presentato al meeting GSA Connects 2023 della Geological Society of America ha rivelato nuove intuizioni su come gli impatti hanno influenzato i complessi composti organici presenti sul pianeta nano Cerere. La ricerca mira a determinare l'origine di queste molecole alifatiche e valutare l'abitabilità di Cerere.

Studi precedenti avevano suggerito che le sostanze organiche presenti su Cerere avrebbero potuto essere trasportate da una cometa o da un altro oggetto ricco di sostanze organiche, mentre altri propongono che le molecole si siano formate sul pianeta nano stesso. Tuttavia, indipendentemente dalla loro origine, è chiaro che le sostanze organiche su Cerere sono state influenzate dai numerosi impatti che ha subito.

Il ricercatore capo Terik Daly, uno scienziato planetario presso il Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, ha spiegato che il team voleva esplorare come gli impatti influenzano questi materiali organici. Hanno scoperto che le sostanze organiche sono più diffuse di quanto inizialmente riportato e hanno mostrato resistenza agli impatti in condizioni simili a quelle di Cerere.

Per comprendere meglio gli effetti dell’impatto, i ricercatori hanno condotto una serie di esperimenti presso l’Ames Vertical Gun Range della NASA. Questi esperimenti hanno simulato le tipiche condizioni di impatto su Cerere, variando la velocità e gli angoli di impatto.

Oltre agli esperimenti, i ricercatori hanno combinato i dati di due diversi strumenti sulla navicella spaziale Dawn per studiare le sostanze organiche in modo più dettagliato. Estrapolando le informazioni sulla composizione dai dati dello spettrometro alla risoluzione spaziale più elevata della fotocamera, sono stati in grado di mappare le potenziali aree ricche di sostanze organiche su Cerere in modo più accurato.

I risultati delle loro analisi suggeriscono che le sostanze organiche su Cerere probabilmente si sono formate in presenza di acqua. La presenza di acqua è indicata dalla correlazione tra le sostanze organiche e altri minerali come i carbonati, che sono noti per essere associati all'acqua.

Questi risultati aumentano la possibilità di un grande serbatoio interno di sostanze organiche all’interno di Cerere, aumentandone il potenziale astrobiologico. I ricercatori sperano che le future missioni della NASA, come Lucy, forniranno ulteriori informazioni sulle sostanze organiche presenti su Cerere.

Fonte:

– Nasa

– Laboratorio di fisica applicata della Johns Hopkins University

– Università del Maryland

– Società Geologica d’America