Una nuova ricerca esplora l'impatto degli impatti sulle sostanze organiche su Cerere

By

Una delle scoperte più importanti fatte dalla missione Dawn della NASA è la presenza di sostanze organiche complesse su Cerere, l'oggetto più grande nella fascia degli asteroidi. La scoperta di molecole alifatiche, composte da catene di carbonio e idrogeno, insieme alla presenza di acqua ghiacciata su Cerere suggerisce che questo pianeta nano potrebbe aver ospitato un tempo gli ingredienti necessari alla vita.

La questione di come queste sostanze organiche alifatiche abbiano avuto origine su Cerere è stata oggetto di intense ricerche sin dalla loro scoperta nel 2017. Alcuni studi suggeriscono che siano state consegnate a Cerere da una cometa o da un oggetto di simulazione ricco di sostanze organiche, mentre altri propongono che si siano formate sul pianeta. pianeta nano attraverso l'alterazione dei suoi materiali da parte dell'acqua salmastra. Indipendentemente dalla loro origine, le sostanze organiche di Cerere sono state influenzate dai numerosi impatti che ne hanno rovinato la superficie.

Una nuova ricerca, che sarà presentata al meeting GSA Connects 2023 della Geological Society of America, mira ad ampliare la nostra comprensione di come gli impatti hanno influenzato le molecole alifatiche su Cerere. Le implicazioni di questi risultati sono cruciali per determinare l’origine di questi composti organici e valutare l’abitabilità del pianeta nano.

Lo scienziato capo Terik Daly, planetologo presso il Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, spiega che lo studio è stato motivato dal rilevamento iniziale di sostanze organiche vicino a un grande cratere da impatto su Cerere. La ricerca indica che i materiali organici potrebbero essere più diffusi di quanto si credesse in precedenza e che sembrano essere in grado di resistere agli impatti in condizioni simili a quelle di Cerere.

Comprendere gli effetti degli impatti sulle sostanze organiche di Cerere è essenziale per svelare i misteri di questo pianeta nano e di come potrebbe aver sostenuto la vita. Studiando ulteriormente la resilienza di queste sostanze organiche e la loro distribuzione su Cerere, gli scienziati sperano di ottenere informazioni più approfondite sulle origini e sull’abitabilità di questo intrigante corpo celeste.

Fonte:

– Laboratorio di fisica applicata della NASA/Johns Hopkins University

– Società Geologica d’America