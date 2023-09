Sostituzione della produzione tradizionale di fertilizzanti con sintesi elettrificata per la produzione di urea a bassa intensità di carbonio

I ricercatori della Northwestern University e dell’Università di Toronto hanno collaborato per esplorare un metodo promettente per produrre il fertilizzante urea utilizzando la sintesi elettrificata. Questo processo non solo riduce l’intensità di carbonio associata alla produzione di urea, ma aiuta anche a denitrificare le acque reflue. Il team ha utilizzato un catalizzatore ibrido fatto di zinco e rame per convertire l’azoto e il biossido di carbonio di scarto in urea.

L’uso di fertilizzanti sintetici a base di azoto in agricoltura è fondamentale ma contribuisce a significative emissioni di carbonio e deflusso contenente nitrati. L’industria della produzione di fertilizzanti è responsabile del 3% del consumo energetico annuo, il che la rende un obiettivo per ridurre le emissioni e trovare alternative più sostenibili.

L’urea è un fertilizzante ampiamente utilizzato e prezioso nel settore, che rappresenta un mercato di 100 miliardi di dollari. Mentre i ricercatori hanno esplorato percorsi alternativi per produrre ammoniaca, un precursore primario di molti fertilizzanti, pochi si sono concentrati sull’urea. Questo progetto di ricerca mirava a verificare se le fonti di azoto di scarto, la CO2 catturata e l'elettricità potessero essere utilizzate per generare urea.

Il team ha scoperto che un catalizzatore ibrido composto da zinco e rame funzionava efficacemente in modalità relè per facilitare la conversione del biossido di carbonio e dell'azoto di scarto in urea. I ricercatori hanno trovato riferimenti storici risalenti agli anni ’1970 che suggerivano il potenziale dei metalli puri come zinco e rame in questi processi. Ottimizzando il rapporto tra zinco e rame, il team ha ottenuto l'efficienza di conversione desiderata.

Oltre a ridurre l'impronta di carbonio associata alla produzione di fertilizzanti, il team di ricerca ha condotto un'analisi approfondita del ciclo di vita per valutare il risparmio energetico e sui costi. Hanno scoperto che il passaggio a fonti di energia rinnovabile ha ridotto ulteriormente le emissioni di energia, rendendo la tecnologia più praticabile per gli impianti di trattamento delle acque. Affinché il processo sia ampiamente pratico, l’efficienza di conversione dovrebbe raggiungere il 70%.

Sebbene ci siano ancora progressi da fare prima della commercializzazione, come tenere conto delle impurità del trattamento delle acque e aumentare i tempi di funzionamento del processo, la sintesi elettrificata dell’urea utilizzando un catalizzatore ibrido ha un enorme potenziale nel fornire la produzione di fertilizzanti a bassa intensità di carbonio e la denitrificazione delle acque reflue.

Fonti: Catalisi della natura