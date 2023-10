Le proteine ​​vegetali sintetiche mostrano un potenziale promettente per il trattamento della malattia di Huntington

I ricercatori dell'Università di Colonia hanno scoperto un nuovo approccio per il trattamento della malattia di Huntington, una malattia neurodegenerativa. Il team ha utilizzato un enzima sintetico derivato dalle piante, noto come peptidasi di elaborazione stromale (SPP), e ha scoperto che riduceva l'aggregazione delle proteine ​​di ripetizione della poliglutammina (polyQ) associate ai cambiamenti patologici nella malattia di Huntington.

La malattia di Huntington è una delle numerose malattie neurodegenerative causate dalla ripetizione degli aminoacidi della glutammina in proteine ​​specifiche. L'eccessivo accumulo di queste ripetizioni polyQ porta alla formazione di depositi proteici dannosi, con conseguente disfunzione cellulare e morte. Nonostante l’intensa ricerca, attualmente non esistono cure per queste malattie.

Per esplorare potenziali trattamenti, i ricercatori hanno introdotto nelle piante la proteina mutante tossica Huntingtina, che causa la morte cellulare nei neuroni umani. Sorprendentemente, hanno scoperto che le piante rimanevano sane e rimuovevano attivamente i grumi di proteina Huntingtina, a differenza dei modelli animali e umani della malattia.

I ricercatori hanno identificato i cloroplasti, organelli vegetali responsabili della fotosintesi, come il fattore critico nella prevenzione dell'accumulo di proteine ​​tossiche nelle piante. Hanno scoperto che la proteina SPP del cloroplasto svolge un ruolo chiave in questo processo. Producendo l'SPP vegetale in modelli di cellule umane e vermi nematodi della malattia di Huntington, i ricercatori sono stati in grado di ridurre gli aggregati proteici e alleviare i sintomi della malattia.

Questi risultati offrono speranza per lo sviluppo della SPP come potenziale terapia per la malattia di Huntington. I ricercatori hanno sottolineato la necessità di ulteriori indagini per comprendere i meccanismi molecolari attraverso i quali l'SPP previene l'aggregazione proteica e per esplorare potenziali effetti fuori bersaglio.

Inoltre, lo studio apre possibilità per la scoperta di altre proteine ​​vegetali che possono prevenire l’aggregazione delle proteine ​​legate alle malattie. I ricercatori hanno espresso la convinzione che la ricerca sulle piante sia la chiave per trovare nuovi farmaci per curare le malattie umane e che lo studio delle piante come modelli di ricerca sull'invecchiamento potrebbe portare a progressi significativi nel campo.

Il team si è assicurato i finanziamenti per mettere in pratica la propria idea, con l’intenzione di creare una start-up che produca proteine ​​terapeutiche di origine vegetale da testare come potenziali trattamenti per le malattie neurodegenerative negli esseri umani.

