Un glorioso spettacolo di stelle nell'ammasso globulare Terzan 12

Il telescopio spaziale Hubble ha catturato un'immagine mozzafiato dell'ammasso globulare Terzan 12, situato a circa 15,000 anni luce dalla Terra nella costellazione del Sagittario. Gli ammassi globulari sono antichi gruppi di stelle che popolano lo spazio circostante i dischi galattici. Terzan 12, come molti altri ammassi globulari, è avvolto da polvere e gas, il che aggiunge bellezza all'immagine.

Questa immagine composita è stata creata utilizzando diverse esposizioni scattate nell'agosto 2016. L'immagine mostra le stelle rosse e arancioni all'interno dell'ammasso, che sono più grandi del nostro Sole, così come le stelle blu più giovani che non fanno parte dell'ammasso. La presenza di buchi neri all’interno degli ammassi globulari è stata scoperta anche in precedenti ricerche. Si è scoperto che NGC 6397, un altro ammasso globulare, contiene piccoli buchi neri delle dimensioni di una stella che mantengono le stelle in orbita a causa della loro forza gravitazionale.

Gli ammassi globulari come Terzan 12 forniscono preziose informazioni sui cicli di vita delle stelle e sulla presenza di sistemi binari con antichi corpi celesti come stelle di neutroni e buchi neri. Questi ammassi fungono da straordinari display visivi e aiutano gli astronomi nella loro ricerca di comprendere la vastità dello spazio.

Fonti: [Fonte 1]