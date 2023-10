Pianeti canaglia trovati nella nebulosa di Orione: il più grande campione mai scoperto

By

Gli astronomi utilizzando il James Webb Space Telescope (JWST) hanno recentemente scoperto un ampio campione di pianeti canaglia nella Nebulosa di Orione e nell'Ammasso del Trapezio. Questi nuovi dati rivelano ben 540 oggetti di massa planetaria, rendendolo il più grande campione di pianeti canaglia mai scoperto.

Mentre l’anno scorso gli astronomi avevano scoperto 70 mondi fluttuanti in tutta la Via Lattea, quest’ultima scoperta supera di gran lunga quel numero. Le osservazioni sono state effettuate dagli astronomi Samuel Pearson e Mark McCaughrean dell'Agenzia spaziale europea. Sebbene i risultati debbano ancora essere sottoposti a revisione paritaria, un documento prestampato è stato presentato a Nature.

L'indagine nel vicino infrarosso del JWST ha permesso ai ricercatori di scoprire e caratterizzare questi candidati di massa planetaria. Questi oggetti sono troppo piccoli per essere stelle e hanno masse inferiori al limite tradizionale per una nana bruna che brucia deuterio, collocandoli nell'intervallo da 0.6 masse di Giove a poco più grandi di Saturno.

All'interno di questo gruppo di pianeti canaglia, gli astronomi hanno scoperto 42 coppie di pianeti legati gravitazionalmente insieme, un fenomeno mai osservato prima. Soprannominati Jupiter Mass Binary Objects (JuMBO), l'esistenza di queste coppie sfida le attuali teorie sulla formazione sia delle stelle che dei pianeti.

I meccanismi attraverso i quali i pianeti diventano “canaglia” non sono ancora del tutto chiari. Diverse teorie includono interazioni gravitazionali con stelle di passaggio, espulsioni dovute a supernovae o fluttuazione libera dopo la morte della stella madre. Per i JuMBO, i ricercatori ipotizzano che la causa potrebbe essere la dispersione in un disco planetario o le interazioni dinamiche tra le stelle.

I pianeti canaglia sono in genere difficili da osservare nella luce visibile, rendendo la visione a infrarossi del JWST uno strumento prezioso per il loro rilevamento. La Nebulosa di Orione, situata a 1,350 anni luce di distanza e visibile come una macchia nebbiosa nella costellazione di Orione, è oggetto di studio da decenni.

La scoperta di un campione così ampio di pianeti canaglia fornisce preziose informazioni sulla formazione e l’evoluzione dei pianeti, nonché sui vari meccanismi che possono portare i pianeti a diventare canaglia. Saranno necessarie ulteriori simulazioni e modellizzazioni per comprendere appieno questi processi e la formazione di molteplici sistemi planetari.

Fonti: documento prestampa pubblicato su arXiv, Nature (inviato), ESA (Agenzia spaziale europea)