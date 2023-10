Nuove prove supportano i primi insediamenti umani nelle Americhe

Uno studio recente mette in discussione le precedenti convinzioni sui tempi dell’insediamento umano nelle Americhe. Mentre in precedenza gli archeologi pensavano che gli esseri umani avessero raggiunto l’interno del Nord America circa 14,000 anni fa, una nuova ricerca suggerisce che gli esseri umani fossero in America circa 23,000 anni fa.

La teoria prevalente era che gli esseri umani arrivarono nel Nord America quando si formò un corridoio libero dai ghiacci tra due grandi calotte glaciali durante l’ultima era glaciale. Questo corridoio permetteva agli esseri umani di viaggiare dall’Alaska al cuore del Nord America. Tuttavia, questa convinzione si è gradualmente sgretolata e prove recenti hanno spostato indietro la data della presenza umana nelle Americhe.

Nel settembre 2021, uno studio pubblicato su Science ha scoperto impronte fossili nel Nuovo Messico datate a circa 23,000 anni fa. Queste impronte, lasciate da un gruppo di persone vicino a un antico lago, hanno aggiunto 7,000 anni alla cronologia dell’abitazione umana nelle Americhe.

La nuova ricerca è stata criticata per quanto riguarda l’accuratezza della datazione al radiocarbonio del polline fossilizzato trovato negli strati di sedimenti vicino alle impronte. Alcuni ricercatori hanno sostenuto che le date sono state distorte a causa dell’effetto “acqua dura”, che si verifica quando il carbonio-14 nelle acque sotterranee ha già subito un decadimento radioattivo.

Per affrontare queste preoccupazioni, il gruppo di ricerca ha utilizzato una tecnica chiamata citometria a flusso per contare e isolare il polline fossile per la datazione al radiocarbonio. Questo metodo ha permesso loro di ottenere una quantità sufficiente di granuli di polline, in particolare di pini, che non sono influenzati dall’effetto “acqua dura”.

La datazione al radiocarbonio dei granuli di polline ha confermato la cronologia originale delle impronte e ha mostrato che gli effetti di “acqua dura” erano assenti nel sito. Inoltre, un’altra tecnica di datazione chiamata luminescenza stimolata otticamente (OSL) è stata utilizzata come controllo indipendente, supportando ulteriormente il primo insediamento umano nelle Americhe.

Questa nuova prova mette in discussione le precedenti conoscenze su quando gli esseri umani si stabilirono per la prima volta nelle Americhe, suggerendo che fossero presenti durante il culmine dell’ultima era glaciale. Ulteriori ricerche e scoperte continueranno a modellare la nostra comprensione dei modelli di migrazione umana preistorica.

Fonte:

– Le impronte fossili dimostrano che gli esseri umani hanno popolato le Americhe migliaia di anni prima di quanto pensassimo (ScienceX, settembre 2021)