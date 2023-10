Le impronte suggeriscono che gli esseri umani arrivarono in America 23,000 anni fa: studio

Un nuovo studio mette in discussione la convinzione consolidata secondo cui gli esseri umani raggiunsero l’interno del Nord America circa 14,000 anni fa. Lo studio sostiene invece l’idea che gli esseri umani fossero presenti in America già 23,000 anni fa, durante l’ultima era glaciale. La scoperta di impronte fossili nel Nuovo Messico aggiunge 7,000 anni alla documentazione della presenza umana nelle Americhe, riscrivendo la preistoria americana.

La convinzione precedente era che gli esseri umani entrassero nel Nord America attraverso un corridoio privo di ghiaccio formatosi tra due grandi calotte glaciali. Tuttavia, il nuovo studio suggerisce che o il ghiaccio poneva poche barriere al loro passaggio o che gli esseri umani erano stati in America per un periodo molto più lungo, arrivando potenzialmente durante un precedente periodo di scioglimento.

Un metodo utilizzato nello studio per datare le impronte è stata la datazione al radiocarbonio dei semi di erba comune trovati negli strati di sedimenti. Tuttavia, alcuni ricercatori hanno criticato i risultati della datazione al radiocarbonio, suggerendo che le date fossero distorte a causa dell’effetto “acqua dura”. Per affrontare questa critica, il gruppo di ricerca ha utilizzato la tecnica della citometria a flusso per contare e isolare il polline fossile per la datazione al radiocarbonio.

La citometria a flusso, tipicamente utilizzata nella scienza medica, ha permesso ai ricercatori di contare e concentrare i granelli di polline. Disponendo di una grande quantità di polline, il team è stato in grado di scegliere piante, come i pini, che non sarebbero state colpite dall'acqua vecchia. Dopo un approfondito lavoro di laboratorio, i risultati della datazione al radiocarbonio basati sul polline di pino hanno convalidato la cronologia originale delle impronte e confermato l'assenza di antichi effetti dell'acqua nel sito.

Lo studio ha utilizzato anche la datazione con luminescenza otticamente stimolata (OSL) come controllo indipendente. L'OSL si basa sull'accumulo di energia all'interno dei grani di quarzo, con una maggiore energia che indica grani più vecchi. Campionando i granelli di quarzo sepolti utilizzando tubi metallici, i ricercatori sono stati in grado di determinare l’ultima volta che i granelli di quarzo hanno visto la luce solare.

Questo studio mette in discussione la cronologia stabilita degli insediamenti umani nelle Americhe, spingendola indietro di diverse migliaia di anni. L’uso di tecniche innovative come la citometria a flusso e la datazione OSL ha fornito ulteriori prove a sostegno delle prime date della presenza umana in America durante l’ultima era glaciale.

