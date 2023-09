Un nuovo modello genomico indica un significativo collo di bottiglia nella popolazione degli antenati umani

Un recente studio genomico ha rivelato un significativo collo di bottiglia nelle popolazioni di antenati umani che esistevano tra 800,000 e 900,000 anni fa. Ciò è in linea con il periodo di tempo che si ritiene sia quello in cui visse l'ultimo antenato comune dei Denisoviani, dei Neanderthal e del moderno Homo sapiens. Tuttavia, sono necessarie ulteriori prove archeologiche per convalidare questa scoperta.

Lo studio, condotto da Wangjie Hu e dai suoi colleghi, ha utilizzato un modello di coalescenza per esplorare la divergenza tra i lignaggi genetici e stimare le dimensioni della popolazione passata. Hanno analizzato le sequenze genomiche di 3,154 individui in 10 popolazioni africane e 40 non africane. I risultati hanno mostrato un netto collo di bottiglia in tutte le popolazioni africane, con uno sconcertante calo del 98.7% nella popolazione ancestrale all’inizio del collo di bottiglia.

Il declino delle dimensioni della popolazione durante questo periodo coincise con i cambiamenti climatici, tra cui glaciazioni estese, abbassamento delle temperature superficiali marine e probabilmente prolungate siccità in tutta l’Africa e l’Eurasia. Questi fattori ambientali potrebbero aver contribuito al grave collo di bottiglia vissuto dai nostri antenati umani.

Mentre il collo di bottiglia è stato identificato direttamente in tutte le popolazioni africane, è stato rilevato solo debolmente nelle popolazioni non africane. Ciò suggerisce che gli effetti del collo di bottiglia potrebbero essere stati limitati o di breve durata al di fuori dell’Africa.

Il collo di bottiglia proposto è in linea con il periodo di tempo che si ritiene sia quello in cui visse l’ultimo antenato comune dei Denisoviani, dei Neanderthal e del moderno Homo sapiens. Tuttavia, gli esperti Nick Ashton e Chris Stringer avvertono la necessità di prove archeologiche e fossili tangibili per supportare la teoria del collo di bottiglia.

Questo nuovo modello genomico fornisce preziose informazioni sulla storia antica dei nostri antenati umani e sulla loro sopravvivenza attraverso un grave collo di bottiglia della popolazione. Ulteriori ricerche e scoperte archeologiche saranno cruciali per convalidare e ampliare questi risultati.

Fonte:

