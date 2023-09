Scienziati coltivano reni umanizzati nei maiali

By

Gli scienziati hanno compiuto un importante passo avanti nel campo dei trapianti di organi coltivando con successo reni umanizzati nei maiali. I ricercatori hanno creato embrioni chimerici di maiale umano combinando cellule umane e di maiale. Questi embrioni sono stati poi trasferiti in madri surrogate di maiali, con conseguente crescita di reni con cellule prevalentemente umane. Ciò segna la prima volta che gli scienziati sono riusciti a far crescere con successo un organo solido umanizzato all’interno di un altro animale.

Sebbene i reni contenessero principalmente cellule umane, includevano anche sistema vascolare e nervi di maiale, il che impedisce loro di essere utilizzati per i trapianti nella loro forma attuale. La sfida di creare un organo completamente umano rimane irrisolta utilizzando le attuali tecniche di ingegneria genetica.

Il lavoro condotto dai ricercatori degli Istituti di biomedicina e salute di Guangzhou, dell’Accademia cinese delle scienze e dell’Università di Wuyi è stato descritto come pionieristico. Tuttavia, non si prevede che le applicazioni cliniche avverranno nel prossimo futuro a causa delle numerose sfide che devono essere affrontate.

I precedenti tentativi di creare ibridi uomo-maiale sono falliti perché le cellule suine tendono a superare le cellule umane durante lo sviluppo, dando origine a chimere prevalentemente di maiale. I ricercatori hanno superato questo problema modificando geneticamente un embrione di maiale unicellulare in modo che mancassero due geni necessari per lo sviluppo del rene. Ciò ha creato una nicchia all'interno dell'embrione che potrebbe essere riempita da cellule staminali embrionali umane, portando all'integrazione delle cellule umane nell'embrione di maiale.

Gli embrioni chimerici sono stati poi trasferiti in scrofe surrogate e valutati dopo 25 o 28 giorni di gestazione. Gli embrioni presentavano reni strutturalmente normali per il loro stadio di sviluppo, con la presenza di tubuli che avrebbero eventualmente collegato i reni alla vescica. Circa il 50-60% delle cellule degli embrioni erano umane e alcune cellule neurali umane sono state trovate nel cervello e nel midollo spinale.

Anche se si prevede che la capacità di far crescere un rene completamente umano all’interno di un maiale richiederà molti anni, i ricercatori hanno evidenziato la necessità di un’ingegneria genetica più complessa dei maiali, che presenta ulteriori sfide. Lo sviluppo dei nervi e del sistema vascolare umano senza il rischio di un cervello umanizzato rimane una sfida centrale che deve essere affrontata.

In conclusione, gli scienziati hanno raggiunto un traguardo notevole coltivando reni umanizzati nei maiali. Anche se ci sono ancora molti ostacoli da superare, questa ricerca apre la porta alla possibilità di far crescere organi umani all’interno degli animali, fornendo potenzialmente una soluzione alla carenza globale di organi per i trapianti.

