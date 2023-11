Nuova scoperta: gli esseri umani hanno cambiamenti stagionali nei modelli di sonno

Un recente studio condotto presso la Clinica per il sonno e la cronomedicina di Berlino ha rivelato che gli esseri umani subiscono cambiamenti stagionali nel loro ritmo di sonno. La ricerca, pubblicata sulla rivista Frontiers in Neuroscience, ha coinvolto 188 volontari che hanno trascorso tre notti in un laboratorio dove il loro sonno veniva attentamente monitorato.

Lo studio ha rilevato che durante i mesi invernali i soggetti tendono a dormire più a lungo fino a 60 minuti. Inoltre, i partecipanti hanno impiegato circa 25 minuti in meno per entrare nel sonno REM (movimento rapido degli occhi) in autunno rispetto alla primavera. In media, gli individui hanno sperimentato circa 30 minuti in più di sonno REM in inverno che in primavera. È interessante notare che durante i mesi autunnali si è verificata una diminuzione significativa del sonno a onde lente, la forma più profonda di sonno senza movimenti oculari rapidi (NREM).

I risultati mettono in discussione la convinzione convenzionale secondo cui gli esseri umani hanno in gran parte eliminato l’influenza della luce solare sul loro comportamento. Nonostante vivessero in un ambiente urbano ben illuminato, i partecipanti mostravano ancora stagionalità nei loro ritmi di sonno.

Anche se il gruppo di studio era relativamente piccolo ed era composto da individui con insonnia o depressione, la differenza nella durata del sonno tra estate e inverno era probabilmente significativa. Per convalidare i risultati sono necessarie ulteriori ricerche che coinvolgano un campione più ampio e più sano.

FAQ

D: Quali sono stati i principali risultati dello studio?

R: Lo studio ha rilevato che durante i mesi invernali i partecipanti dormivano più a lungo e sperimentavano più sonno REM rispetto alla primavera. Si è verificata anche una significativa diminuzione del sonno a onde lente durante i mesi autunnali.

D: I partecipanti allo studio vivevano in aree urbane ben illuminate?

R: Sì, i partecipanti allo studio erano abitanti di una grande metropoli moderna dove prevale la luce artificiale.

D: Questi risultati sono applicabili a tutti gli individui?

R: Lo studio ha coinvolto individui con insonnia o depressione, quindi sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se questi modelli di sonno sono coerenti nella popolazione generale.

D: Quali sono le implicazioni di questi risultati?

R: I risultati suggeriscono che gli esseri umani hanno una stagionalità intrinseca e che le abitudini del sonno dovrebbero essere adattate per soddisfare l’aumento del bisogno di sonno durante l’inverno.

D: Quali raccomandazioni sono state formulate sulla base dello studio?

R: I ricercatori suggeriscono che andare a letto prima in inverno potrebbe aiutare a migliorare la qualità e la durata del sonno.

