Nuovi progressi nella ricostruzione facciale forense

Un nuovo progresso nella ricostruzione facciale forense è stato annunciato nella contea di Stark, Ohio, dal procuratore generale Dave Yost. Questa tecnologia mira a fornire alle forze dell'ordine e al pubblico immagini alternative di persone non identificate al fine di generare più contatti e risolvere casi irrisolti.

Tradizionalmente, artisti forensi come Sam Molnar del Bureau of Criminal Investigation (BCI) dell'Ohio scolpivano teste e volti di persone non identificate usando l'argilla sopra copie stampate in 3D dei loro teschi. Tuttavia, questo processo richiedeva molto tempo, poiché richiedeva di portare il cranio in un centro medico per la scansione TC e quindi la stampa 3D del file.

Ora, una partnership tra BCI e la Ohio State University ha portato allo sviluppo di un programma per computer da parte del ricercatore grafico Jeremy Patterson e dell'animatore 3D Dean Hensley. Questo programma utilizza la fotogrammetria per creare un rendering 3D in scala di oggetti, inclusi teschi umani. Invece di fare affidamento su costose attrezzature specializzate, questo programma richiede solo una serie di foto iPhone scattate da diverse angolazioni.

Con questa tecnologia, Molnar può ora scattare immagini del teschio sul suo cellulare e inviarle a Patterson e Hensley. Creano rapidamente il modello 3D con molti meno dati rispetto a una scansione TC tradizionale, con conseguente processo di stampa più rapido.

Questi progressi hanno già avuto un impatto significativo nella risoluzione dei casi irrisolti. Riducendo il tempo necessario per ottenere una copia stampata in 3D del cranio, le indagini possono procedere più rapidamente. In collaborazione con la tecnologia di animazione, la ricostruzione facciale forense è diventata un potente strumento per le forze dell’ordine, fornendo loro un nuovo modo per identificare e dare volti a persone non identificate.

