Nuove conoscenze sullo sviluppo delle cellule intestinali e sulle potenziali implicazioni per la malattia

I ricercatori del gruppo Organoid dell’Istituto Hubrecht, in collaborazione con scienziati del Centro Princess Máxima e dell’Università di Maastricht, hanno fatto una scoperta significativa riguardo allo sviluppo di specifici tipi di cellule intestinali. Utilizzando organoidi intestinali e conducendo uno screening sistematico CRISPR di 1,800 fattori di trascrizione umani, il team ha identificato ZNF800 come un regolatore chiave della differenziazione delle cellule enteroendocrine (EEC) nell’intestino umano.

Gli organoidi intestinali sono organi in miniatura coltivati ​​in laboratorio che imitano la struttura e la funzione dell'intestino reale. Questi organoidi sono stati utilizzati per studiare come le cellule staminali si differenziano in EEC, responsabili della produzione di ormoni che regolano vari processi digestivi.

I ricercatori hanno scoperto che i fattori di trascrizione, che sono proteine ​​che regolano l’espressione genetica, agiscono come “semafori” che dirigono la differenziazione delle cellule staminali in tipi cellulari specifici. Utilizzando la tecnologia CRISPR per colpire i singoli fattori di trascrizione, il team ha scoperto l'intricato sistema di segnalazione che guida le cellule verso il loro destino predeterminato. ZNF800 è stato identificato come un repressore principale che inibisce la differenziazione delle EEC, portando ad un aumento del numero di EEC quando la sua attività viene soppressa.

Questi risultati hanno importanti implicazioni per la nostra comprensione delle malattie gastrointestinali e dei disturbi endocrini, nonché potenziali implicazioni per lo sviluppo del pancreas e la ricerca sul diabete. È stato dimostrato che ZNF800 controlla l'espressione di altri fattori di trascrizione coinvolti nella differenziazione dell'EEC, suggerendo che potrebbe anche svolgere un ruolo nella regolazione delle cellule produttrici di insulina nel pancreas.

Questo studio fa luce sui meccanismi molecolari che governano le decisioni sul destino delle cellule nell’intestino e potrebbe aprire la strada allo sviluppo di nuovi trattamenti per le condizioni correlate. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno il ruolo di ZNF800 e le sue potenziali applicazioni terapeutiche.

FAQ

Cosa sono i fattori di trascrizione?

I fattori di trascrizione sono proteine ​​che regolano l'espressione genica legandosi a specifiche sequenze di DNA e controllando l'attivazione o la repressione dei geni. Svolgono un ruolo cruciale nel determinare il destino cellulare e la differenziazione delle cellule staminali in tipi cellulari specifici.

Cosa sono le cellule enteroendocrine (EEC)?

Le cellule enteroendocrine sono un tipo di cellule presenti nell'intestino che producono vari ormoni. Questi ormoni regolano i processi digestivi, come l’assorbimento dei nutrienti, l’appetito e il metabolismo del glucosio.

Cosa sono gli organoidi intestinali?

Gli organoidi intestinali sono organi in miniatura coltivati ​​in laboratorio che imitano la struttura e la funzione dell'intestino reale. Sono usati come modelli per studiare lo sviluppo e la funzione dell'intestino e dei suoi vari tipi di cellule.

Cos'è la tecnologia CRISPR?

La tecnologia CRISPR è uno strumento di editing genetico che consente agli scienziati di modificare geni specifici all'interno del DNA di un organismo. Ha rivoluzionato la ricerca genetica consentendo modifiche precise e mirate al genoma.