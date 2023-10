Redwire realizza con successo biostampe 3D del menisco del ginocchio umano nello spazio

Il produttore di sistemi spaziali Redwire ha raggiunto un traguardo importante eseguendo con successo la biostampa 3D di un menisco del ginocchio umano nella rinnovata 3D BioFabrication Facility (BFF) sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il menisco biostampato in 3D è stato riportato sulla Terra per ulteriori analisi dopo il successo delle operazioni di stampa a luglio. Si prevede che questo risultato rivoluzionario aprirà la strada a trattamenti migliori delle lesioni meniscali nello spazio, che sono comuni tra i membri del servizio militare statunitense.

La capacità di stampare con successo tessuti complessi come il menisco in microgravità rappresenta un significativo passo avanti nello sviluppo di un processo di bioprinting affidabile su larga scala. Il BFF di Redwire, in combinazione con l'Advanced Space Experiment Processor (ADSEP), consente il posizionamento preciso di bioink costituiti da cellule staminali pluripotenti adulte. Questi strati ultrasottili di bioinchiostro, più sottili di un capello umano, possono essere accumulati per formare strutture vitali. Il BFF aggiornato presenta anche un sistema di coltura cellulare sviluppato da Redwire per rafforzare i tessuti nel tempo e prevenirne il collasso.

Le capacità di stampa 3D in orbita di Redwire sono state notevolmente migliorate dal BFF aggiornato. La nuova stampante offre un migliore controllo della temperatura quando si lavora con bioinchiostri sensibili alla temperatura, ottimizzando ulteriormente il processo di produzione. Questa tecnologia rappresenta una grande promessa per affrontare in futuro la carenza di donatori di organi per i pazienti sottoposti a trapianto.

L’ISS è diventata sempre più un hub per la ricerca sulla produzione additiva, con vari ricercatori accademici e imprese commerciali che sfruttano le condizioni di microgravità per testare nuove tecnologie di stampa 3D. In un progetto separato, cinque aziende e centri di ricerca belgi stanno collaborando per inviare un “cuore su chip” stampato in 3D alla ISS nel 2025. Questo cuore artificiale e sistema circolatorio consentiranno agli scienziati di studiare il processo di invecchiamento del cuore , che avviene 20 volte più velocemente in ambienti a gravità zero.

