Una nuova ricerca suggerisce che gli esseri umani siano vissuti nelle Americhe molto prima di quanto si pensasse in precedenza

Uno studio recente ha rivelato che gli esseri umani potrebbero aver abitato le Americhe molto prima di quanto si credesse in precedenza. Le impronte umane fossilizzate scoperte nel Nuovo Messico risalgono a un periodo compreso tra 21,000 e 23,000 anni fa, sfidando la teoria comune secondo cui gli esseri umani arrivarono nell'America del Nord e del Sud circa 15,000 anni fa.

Le impronte sono state trovate sul bordo di un antico letto di lago nel Parco nazionale di White Sands nel Nuovo Messico nel 2021. Gli scienziati inizialmente hanno messo in dubbio l'accuratezza dei metodi di datazione utilizzati quando le impronte sono state scoperte per la prima volta. Tuttavia, ulteriori analisi hanno confermato che le impronte risalivano effettivamente a 21,000-23,000 anni fa, rendendole le impronte umane più antiche trovate nelle Americhe.

Nel primo studio, gli scienziati hanno utilizzato la datazione al radiocarbonio per determinare l’età dei semi di piante acquatiche attaccati alle impronte. Sebbene alcuni scienziati fossero scettici nei confronti di questo metodo di datazione, il nuovo studio ha utilizzato materiali diversi per la datazione al radiocarbonio. I ricercatori hanno esaminato il polline di conifere antichi e i granelli di quarzo trovati nel sito delle impronte. Hanno analizzato circa 75,000 granelli di polline puro e hanno notato il danno nei reticoli cristallini degli antichi granelli di quarzo per stimarne l'età.

I risultati del nuovo studio hanno fornito due linee di prova che supportano l’intervallo di date iniziale compreso tra 21,000 e 23,000 anni. Ciò mette in discussione l’idea che gli esseri umani siano arrivati ​​nelle Americhe poco prima che il ponte terrestre di Bering fosse sommerso dall’innalzamento del livello del mare circa 15,000 anni fa.

Le impronte antiche offrono agli archeologi preziose informazioni sulle attività umane passate, fornendo istantanee di come le persone e gli animali si spostavano in luoghi specifici. Sebbene altri siti archeologici nelle Americhe siano stati datati a un periodo di tempo simile, non sono stati definitivamente collegati alla presenza umana. La scoperta di queste impronte umane nel Parco nazionale di White Sands fornisce una prova innegabile dell’occupazione umana nella regione.

