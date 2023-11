Le attività umane causano un aumento di sette volte della concentrazione di mercurio atmosferico: un nuovo metodo di stima

Un recente studio condotto dalla Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) ha rivelato il fatto allarmante che le attività umane hanno aumentato di sette volte la concentrazione di mercurio nella nostra atmosfera dal 1500 d.C. Questo aumento significativo dei livelli di mercurio rappresenta una minaccia sia per la salute umana che per l’ambiente.

Comprensione delle emissioni naturali di mercurio

Il gruppo di ricerca, guidato dalla professoressa Elsie M. Sunderland, ha sviluppato un metodo innovativo per stimare con precisione le emissioni annuali di mercurio dai vulcani, i maggiori emettitori naturali di questo elemento tossico. Combinando la stima precisa delle emissioni di mercurio vulcanico con un modello computerizzato, i ricercatori sono stati in grado di ricostruire i livelli di mercurio atmosferico prima dell’intervento umano.

Fonti di mercurio indotte dall'uomo

Prima che le attività umane cominciassero a interrompere il ciclo naturale, l’atmosfera conteneva circa 580 megagrammi di mercurio. Tuttavia, altri studi indipendenti condotti per valutare i dati atmosferici hanno dimostrato che nel 2015 il contenuto di mercurio era salito alle stelle fino a circa 4,000 Mg, quasi sette volte il valore di riferimento naturale. I principali colpevoli responsabili di questo allarmante aumento includono le emissioni delle centrali elettriche a carbone, delle attività industriali, dell’incenerimento dei rifiuti e delle operazioni minerarie.

L’impatto sulla salute umana e sull’ambiente

Il mercurio, soprattutto sotto forma di metilmercurio, è un potente neurotossico che si bioaccumula nei pesci e in altri organismi, rappresentando una minaccia sia per la fauna acquatica che per gli esseri umani che consumano pesce contaminato. Il professor Sunderland sottolinea l'importanza di comprendere il ciclo naturale del mercurio come base per politiche volte a ridurre le emissioni di mercurio e comprendere il pieno impatto delle attività umane sull'ambiente.

Approfondimenti dallo studio

A causa della minuscola presenza di mercurio nell'atmosfera, è praticamente impossibile rilevarne via satellite anche un nanogrammo in un metro cubo d'aria. Per superare questo ostacolo, i ricercatori hanno utilizzato il biossido di zolfo, uno dei componenti principali delle emissioni vulcaniche, come sostituto del mercurio. Analizzando i livelli di anidride solforosa e applicando il modello atmosferico GEOS-Chem, il team ha stimato la dispersione del mercurio vulcanico su scala globale.

Lo studio ha scoperto che, sebbene le emissioni vulcaniche contribuiscano alle concentrazioni di mercurio nell’atmosfera, esse rappresentano solo una piccola frazione nella maggior parte delle regioni del mondo. Tuttavia, alcune aree come il Sud America, il Mediterraneo e l’Anello di Fuoco del Pacifico mostrano livelli più elevati di emissioni di mercurio vulcanico, rendendo difficile monitorare il contributo delle attività umane.

Implicazioni dello studio

Comprendere il significato delle emissioni vulcaniche in regioni specifiche è fondamentale per valutare accuratamente le tendenze a lungo termine del mercurio nei pesci, nell’aria e negli oceani. Correggendo la variabilità naturale dell'influenza vulcanica, i ricercatori possono ottenere preziose informazioni sull'impatto delle attività umane. Questa conoscenza aiuta nello sviluppo di strategie efficaci per mitigare l’inquinamento da mercurio e proteggere sia la salute umana che l’ambiente.

Domande frequenti (FAQ)

1. In che modo l’attività umana ha influito sui livelli di mercurio atmosferico?

Secondo uno studio della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), le attività umane hanno aumentato di sette volte la concentrazione di mercurio nella nostra atmosfera a partire dal 1500 d.C. circa

2. Quali sono le fonti primarie delle emissioni di mercurio indotte dall'uomo?

I principali colpevoli responsabili del forte aumento dei livelli di mercurio nell’atmosfera includono le emissioni provenienti da centrali alimentate a carbone, attività industriali, incenerimento dei rifiuti e operazioni minerarie.

3. Perché è importante comprendere il ciclo naturale del mercurio?

Comprendere il ciclo naturale del mercurio fornisce una base per elaborare politiche efficaci per ridurre le emissioni di mercurio. Ci consente inoltre di comprendere l’impatto complessivo delle attività umane sull’ambiente e i potenziali rischi per la salute umana.

4. Come hanno stimato i ricercatori le emissioni di mercurio vulcanico?

Analizzando il biossido di zolfo, uno dei componenti principali delle emissioni vulcaniche, come proxy del mercurio, il gruppo di ricerca ha stimato la dispersione del mercurio vulcanico su scala globale utilizzando il modello atmosferico GEOS-Chem.

5. Quali sono le implicazioni dei risultati dello studio?

I risultati dello studio aiutano i ricercatori a identificare le regioni con livelli più elevati di emissioni di mercurio vulcanico, il che contribuisce a una migliore comprensione dell’impatto delle attività umane sulle tendenze a lungo termine del mercurio nei pesci, nell’aria e negli oceani. La correzione della variabilità naturale è fondamentale per valutare e mitigare i rischi associati all’inquinamento da mercurio.