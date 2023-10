La coscienza è il risultato dell'entropia nel cervello?

Uno studio pubblicato nel 2016 suggerisce che la coscienza potrebbe sorgere naturalmente come risultato della massimizzazione del contenuto informativo del nostro cervello, in modo simile al principio dell’entropia. L’entropia si riferisce alla progressione di un sistema dall’ordine al disordine. Proprio come l’Universo, che dal Big Bang si è spostato da uno stato di bassa entropia a uno di alta entropia, anche il nostro cervello può mostrare un’entropia più elevata quando siamo pienamente coscienti. Questo studio ha utilizzato la meccanica statistica per modellare le reti di neuroni nel cervello di nove partecipanti, di cui sette affetti da epilessia.

I ricercatori hanno confrontato i modelli di connettività nel cervello dei partecipanti quando erano addormentati rispetto a quelli svegli e durante le crisi rispetto a uno stato normale di "allerta". In entrambe le situazioni, il cervello dei partecipanti mostrava una maggiore entropia quando erano in uno stato di piena coscienza. Ciò suggerisce che la coscienza potrebbe essere una “proprietà emergente” di un sistema che sta cercando di massimizzare lo scambio di informazioni. Tuttavia, lo studio presenta dei limiti, come la piccola dimensione del campione, e sono necessarie ulteriori ricerche per convalidare questi risultati.

Comprendere la coscienza umana è stata a lungo una sfida per i ricercatori. La ricerca per scoprire le sue origini e il motivo per cui ce l’abbiamo è in corso. Questo studio offre una nuova prospettiva, suggerendo che la coscienza potrebbe essere un effetto collaterale del movimento del nostro cervello verso l’entropia. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati, essi forniscono un punto di partenza per future indagini sulla relazione tra organizzazione del cervello e coscienza.

Fonte: Revisione fisica E