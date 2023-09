Il passo successivo nella mappatura del cervello umano: acquisizione dei dati del connettoma a livello di sinapsi

Il cervello umano, con la sua intricata rete di neuroni e sinapsi, è stato a lungo un mistero per gli scienziati. Tuttavia, il neuroscienziato di Harvard Jeff Lichtman e i suoi colleghi stanno facendo un passo rivoluzionario verso la comprensione di questa complessità creando una mappa del cervello, nota come connettoma.

Lichtman, insieme ai partner dell'Università di Princeton, del MIT, dell'Università di Cambridge e della Johns Hopkins, ha ricevuto un finanziamento di 30 milioni di dollari dal National Institutes of Health per ricostruire il cablaggio neurale all'interno del cervello di un topo. Effettuando l'imaging di una piccola regione del cervello responsabile del consolidamento della memoria e di altri compiti complessi, il team mira a dimostrare la fattibilità della mappatura dell'intero cervello del topo a livello delle sinapsi.

Proprio come il Progetto Genoma Umano forniva un catalogo completo dei geni umani e delle relative sequenze di DNA, il connettoma di Lichtman fornirebbe un diagramma completo di ogni connessione neurale nel cervello. Ciò potrebbe avere profonde implicazioni per la comprensione e il trattamento dei disturbi cerebrali come l’autismo e la schizofrenia. Attualmente, si ritiene che questi disturbi siano causati da sottili errori di cablaggio nel cervello che non possono essere rilevati dalle attuali scansioni cerebrali.

Lo sviluppo della connettomica, il campo aperto da Lichtman, ha il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione del cervello. Fornendo una mappa dettagliata delle connessioni neurali, i ricercatori possono ottenere informazioni sulle cause alla base dei disturbi cerebrali e sviluppare nuovi approcci per la diagnosi e il trattamento.

L'iniziativa BRAIN, un'iniziativa di ricerca lanciata dal National Institutes of Health, ha recentemente assegnato finanziamenti per sostenere lo sviluppo della ricerca sulla connettomica. Il team di Lichtman fa parte della rete BRAIN Initiative Connectivity Across Scales, che mira a sviluppare le capacità tecniche e la capacità di ricerca necessarie per creare schemi elettrici di interi cervelli.

In conclusione, l’acquisizione dei dati del connettoma a livello di sinapsi è un passo successivo cruciale nella comprensione della complessità del cervello umano. Con il potenziale di rivoluzionare la nostra comprensione dei disturbi cerebrali, questa ricerca potrebbe aprire la strada a nuovi approcci nella diagnosi e nel trattamento. Fonte: La mente di un topo (cella); Jeff W. Lichtman e Viren Jain