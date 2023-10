L'asteroide 12P/Pons-Brooks potrebbe essere visibile ad occhio nudo nel 2024

La cometa 12P/Pons-Brooks, nota per la sua attività criovulcanica, passerà più vicino alla Terra il 21 aprile 2024. Con un diametro di circa 18.6 km, ha il potenziale per diventare visibile ad occhio nudo durante questo incontro ravvicinato.

Il criovulcanismo, noto anche come vulcanismo freddo, è un processo geologico in cui materiali ghiacciati, come acqua, ammoniaca o metano, eruttano dall'interno di un corpo celeste al posto della roccia fusa. Questi criovulcani si trovano spesso in corpi ghiacciati come le comete e alcune lune del sistema solare esterno.

La cometa 12P/Pons-Brooks fu scoperta per la prima volta dall'astronomo Jean Louis Pons nel 1812, e successivamente riscoperta in modo indipendente da William Robert Brooks nel 1883. Segue un'orbita ellittica attorno al Sole, con un periodo medio di circa 70.5 anni.

Durante il suo avvicinamento più vicino alla Terra nel 2024, esiste la possibilità che 12P/Pons-Brooks possa essere visibile ad occhio nudo. Ciò significa che, senza l’ausilio di telescopi o binocoli, gli osservatori delle stelle potrebbero essere in grado di vedere la cometa nel cielo notturno. Tuttavia, la visibilità delle comete a volte può essere imprevedibile, poiché dipende da fattori quali la luminosità della cometa e la vicinanza alla Terra.

Le comete sono composte da una miscela di materiali volatili, come acqua ghiacciata, polvere, anidride carbonica e metano. Quando una cometa si avvicina al Sole, il calore fa sì che questi materiali volatili vaporizzino e producano una chioma luminosa, o atmosfera, attorno al nucleo. Questa chioma luminosa e la coda della cometa sono ciò che rende le comete visibili dalla Terra.

È importante per gli appassionati di astronomia rimanere aggiornati sulle ultime informazioni e previsioni riguardanti la visibilità della cometa 12P/Pons-Brooks nel 2024. Con condizioni meteorologiche adeguate e un cielo notturno limpido, c'è la possibilità di osservare questa cometa criovulcanica a cielo aperto. occhio.

Sorgenti: cometa criovulcanica 12P/Pons-Brooks; Criovulcanismo; Cometa