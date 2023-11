Misteriose "macchie" nel profondo della Terra dovute a una collisione durante la formazione della Luna

Gli scienziati hanno proposto una teoria innovativa che potrebbe far luce su due misteri di vecchia data: l'origine della Luna e l'esistenza di particolari "macchie" nelle profondità del mantello terrestre. Secondo la teoria più accreditata, la Luna si formò circa 4.5 miliardi di anni fa quando un oggetto delle dimensioni di un pianeta chiamato Theia entrò in collisione con la Terra primordiale. Questo evento catastrofico provocò l’espulsione di detriti nello spazio, che alla fine si unirono per formare la Luna. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi, gli scienziati non sono riusciti a trovare prove concrete dell'esistenza di Theia.

Recentemente, un team di ricercatori guidati dal California Institute of Technology ha pubblicato uno studio sulla rivista Nature presentando una spiegazione alternativa. Le onde sismiche rilevate negli anni '1980 avevano precedentemente rivelato la presenza di due enigmatiche “macchie” a circa 2,900 chilometri sotto la superficie terrestre, una sotto l'Africa e l'altra sotto l'Oceano Pacifico. Queste enormi masse, più dense e calde della roccia circostante, hanno a lungo lasciato perplessi i geologi.

La nuova ricerca propone che queste macchie siano i resti di Theia che si incastonarono nella Terra durante la monumentale collisione. Lo studio suggerisce che enormi quantità di materiale del mantello di Theia siano sprofondate in profondità nel mantello inferiore della Terra, accumulandosi in due distinte bolle nel corso di miliardi di anni. Inoltre, gli scienziati propongono che questa collisione e i resti che ha lasciato abbiano avuto un ruolo cruciale nel trasformare la Terra in un pianeta abitabile in grado di sostenere la vita come la conosciamo.

Le implicazioni di questa teoria sono sconcertanti. La collisione di Theia ha alterato drammaticamente la composizione della Terra in sole 24 ore, fornendo condizioni uniche che differenziano il nostro pianeta dagli altri nell’universo. Studi precedenti avevano indicato che Theia potrebbe aver fornito acqua, un ingrediente vitale per la vita, sulla Terra. Inoltre, è stato osservato che le bolle inviano pennacchi pieni di magma verso la superficie e sono state collegate alla formazione di supercontinenti.

Sebbene la teoria sia ancora soggetta a ulteriori studi e verifiche, rappresenta una scoperta significativa ed entusiasmante nel campo della scienza planetaria. L’esistenza di queste reliquie profondamente radicate della collisione che ha formato la Luna offre una visione della storia evolutiva della Terra e delle sue eccezionali qualità che la rendono un mondo in grado di supportare la vita.

