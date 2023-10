La più grande tempesta solare conosciuta rivelata negli anelli di crescita degli alberi secolari nelle Alpi francesi

Gli anelli di crescita annuali all’interno degli antichi resti di pini silvestri nelle Alpi francesi meridionali hanno fornito la prova della più grande tempesta solare conosciuta. Questa tempesta, avvenuta 14,300 anni fa, avrebbe avuto effetti devastanti sulla nostra tecnologia moderna se fosse avvenuta oggi. La tempesta solare ha coinvolto il sole che ha inviato una grande esplosione di particelle energetiche nello spazio. La prova di questo evento è stata rilevata negli anelli di crescita dei resti di alberi trovati lungo il fiume Drouzet vicino alla città di Gap.

Durante questo periodo, la Terra era nella morsa dell’ultima era glaciale e i cacciatori-raccoglitori umani lottavano per sopravvivere in condizioni difficili in tutto il mondo. La tempesta solare sarebbe stata visibile come un brillante brillamento solare seguito da un’enorme aurora nel cielo. Tuttavia, le persone che vivevano in quel periodo non sarebbero state consapevoli delle particelle ad alta energia o del disturbo geomagnetico che stavano sperimentando.

Le particelle solari energetiche hanno inondato l’atmosfera superiore della Terra, provocando reazioni nucleari e portando a un picco nella produzione di radiocarbonio. Questo picco è stato assorbito nel tessuto degli alberi in crescita, determinando un aumento significativo dei livelli di radiocarbonio rilevati negli antichi anelli di crescita. Simili eventi solari estremi sono stati scoperti in passato, i più recenti si sono verificati nel 774 e nel 993 d.C. L'evento Carrington del 1859, la più grande tempesta solare osservata direttamente, causò notevoli interruzioni ai telegrafi e creò una luminosa aurora notturna.

Tempeste solari di questa portata hanno il potenziale di causare danni catastrofici alla nostra società moderna, poiché facciamo molto affidamento sulla tecnologia. Potrebbero portare a blackout a livello nazionale, disabilitare permanentemente i satelliti e comportare rischi di radiazioni per gli astronauti e l’aviazione. L’impatto economico potrebbe essere di miliardi o addirittura trilioni di dollari in termini di PIL perduto.

Non è ancora del tutto chiaro cosa causi queste tempeste solari estreme, con quale frequenza si verificano o se possono essere previste. Resta la domanda se le nostre comunicazioni, le reti elettriche e i satelliti saranno in grado di resistere ai loro impatti e riprendersi rapidamente o se falliranno in modo catastrofico.

I risultati di questo studio sono stati confermati da un picco in un altro isotopo chimico trovato nelle carote di ghiaccio della Groenlandia risalenti allo stesso anno. Lo stato di buona conservazione dei tronchi degli alberi e la presenza di materiale organico indicano che furono rapidamente sepolti durante la fine dell'ultima glaciazione.

Fonte:

– Studio pubblicato sulla rivista Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences della Royal Society

– Edouard Bard, professore di clima ed evoluzione degli oceani al Collège de France e al centro di ricerca CEREGE

– Tim Heaton, professore di statistica applicata all’Università di Leeds in Inghilterra

– Cécile Miramont, professoressa di paleoambienti e paleoclima all’Università di Aix-Marsiglia in Francia e all’istituto di ricerca IMBE