Gli scienziati scoprono la più grande tempesta solare conosciuta negli anelli degli alberi antichi

I ricercatori hanno trovato prove di una massiccia tempesta solare avvenuta 14,300 anni fa, sulla base dell’analisi degli anelli di crescita annuali degli alberi di pino silvestre nelle Alpi francesi meridionali. La tempesta solare, che ha rilasciato una grande esplosione di particelle energetiche nello spazio, è la più grande tempesta solare conosciuta fino ad oggi. I ricercatori ritengono che se una tale tempesta si verificasse oggi, potrebbe avere effetti catastrofici sulla tecnologia moderna, potenzialmente friggendo i satelliti e causando interruzioni di corrente diffuse.

La prova della tempesta solare è stata trovata sotto forma di un enorme picco nei livelli di radiocarbonio negli anelli degli alberi. Le particelle solari energetiche hanno inondato l’atmosfera superiore della Terra, provocando un improvviso picco nella produzione di radiocarbonio che è stato assorbito dagli alberi in crescita. Gli effetti della tempesta solare sarebbero stati drammatici, con un brillante brillamento solare come primo segno visibile, seguito da una massiccia aurora nel cielo che si estenderebbe più verso l’equatore rispetto alle attuali aurore.

Secondo il professor Tim Heaton dell’Università di Leeds, l’impatto di una simile tempesta solare oggi potrebbe essere catastrofico per la società, causando ingenti danni alle reti elettriche, disabilitando i satelliti e comportando rischi di radiazioni per gli astronauti e l’aviazione. I ricercatori non sono stati inoltre in grado di determinare la frequenza e la prevedibilità di tempeste solari così estreme, sollevando interrogativi sulla resilienza della nostra tecnologia ai loro impatti.

Questa scoperta si aggiunge alla crescente comprensione dei potenziali pericoli posti dalle tempeste solari, con nove tempeste solari estreme ora identificate utilizzando prove al radiocarbonio degli anelli degli alberi. La tempesta solare più recente osservata direttamente si è verificata nel 1859, nota come Evento Carrington, che ha interrotto i telegrafi e creato un'aurora notturna così luminosa che gli uccelli cantavano come se fosse l'alba. La tempesta solare avvenuta 14,300 anni fa sarebbe stata ancora più grave, stimata circa dieci volte più forte dell’evento di Carrington.

I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences della Royal Society. I ricercatori hanno anche corroborato le loro scoperte rilevando un picco corrispondente in un altro isotopo chimico nelle carote di ghiaccio della Groenlandia risalenti allo stesso anno.

Fonti: Reuters