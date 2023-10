Grazie Hubert Reeves: un'eredità di pace e difesa dell'ambiente

Hubert Reeves, il famoso astrofisico, ecologista e umanista impegnato, ha lasciato un segno indelebile nel mondo. Attraverso il suo lavoro e la sua incrollabile dedizione, ha ispirato innumerevoli persone a riflettere sull’importanza della pace, della sostenibilità ambientale e del futuro del nostro pianeta.

Reeves è stato un forte sostenitore di iniziative volte a preservare il nostro ambiente e a combattere il cambiamento climatico. Ha approvato le raccomandazioni del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) e ha sottolineato l’importanza di agire per garantire un mondo abitabile per le generazioni future. Nei suoi film, come “Hubert Reeves: Star Teller” e “L’oceano visto dal cuore”, ci ricorda in modo eloquente il nostro dovere di proteggere e amare la Terra.

Una delle opere più importanti di Reeves, “The Time to Get Drunk”, fornisce un'analisi stimolante degli arsenali nucleari globali. Senza ricorrere al senso di colpa o alla moralità, fa appello alla nostra coscienza collettiva, esortandoci ad affrontare gli orrori della guerra nucleare e a lavorare per un mondo più sicuro.

Reeves sottolinea anche la necessità di riconoscere i difetti intrinseci dell’umanità. Sebbene il suo messaggio possa essere difficile da accettare, ci avverte che, se non affrontiamo queste carenze, continueremo a ripetere gli errori del nostro passato. Ci implora di rifiutarci di partecipare ad atti di violenza e vendetta, incoraggiando un rifiuto globale a perpetuare cicli di sofferenza.

Al di là dei suoi contributi come scienziato e autore, l'eredità di Reeves come poeta non può essere trascurata. Il suo libro, “Patience d'Azur”, ha affascinato il pubblico con la sua prosa lirica e temi universali. Il successo di questo libro ha catapultato Reeves sotto i riflettori e lo ha aiutato a raggiungere un pubblico ancora più ampio con i suoi messaggi di speranza e compassione.

Nel salutare Hubert Reeves, esprimiamo le nostre condoglianze a suo figlio e collega, Nicolas Reeves, e all'intera famiglia Reeves. Riconosciamo il profondo impatto che Hubert ha avuto sul mondo e ci impegniamo a portare avanti la sua eredità di pace e di difesa dell'ambiente.

Fonte:

– Lo spazio, prende la forma del mio sguardo. Éditions l'Essentiel (pagine 89-90) - un testo del 1995 illustrato con fotografie di Mohror, classificato nella bibliothèque Sciences (Biblioteca delle scienze) dalle librerie Garneau.

– Pierre Jasmin, Artisti per la Pace.