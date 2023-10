Bellezza a spirale: Hubble cattura NGC 4654 nella costellazione della Vergine

Il telescopio spaziale Hubble ha catturato una splendida immagine di NGC 4654, una galassia a spirale intermedia situata nella costellazione della Vergine. Questa galassia si distingue per il suo centro luminoso e per la sua classificazione come spirale “intermedia”, mostrando caratteristiche sia delle spirali barrate che di quelle non barrate. Situata appena a nord dell’equatore celeste, NGC 4654 può essere osservata sia dall’emisfero settentrionale che da quello meridionale. Si trova a circa 55 milioni di anni luce dalla Terra.

NGC 4654, come molte altre galassie nell'ammasso della Vergine, mostra una distribuzione asimmetrica di stelle e idrogeno gassoso neutro. Gli astronomi ipotizzano che questa galassia stia subendo un processo noto come “ram Pressure Stripping”. Mentre NGC 4654 si muove attraverso l'ammasso di galassie della Vergine, le forze gravitazionali esercitate dall'ammasso causano pressione sulla galassia. Questa pressione ricorda una folata di vento e priva NGC 4654 del suo gas. Il risultato è la formazione di una lunga e sottile coda di idrogeno gassoso sul lato sudorientale della galassia. È interessante notare che NGC 4654 mantiene un tasso di formazione stellare relativamente alto, il che è raro per le galassie che hanno subito un fenomeno di stripping da pressione.

NGC 4654 incontrò anche una galassia compagna, NGC 4639, circa 500 milioni di anni fa. L'influenza gravitazionale di NGC 4639 ha causato la perdita di gas di NGC 4654 lungo il suo bordo, con conseguente limitazione della formazione stellare in quella particolare regione. Questa interazione ha contribuito alla distribuzione asimmetrica delle stelle all'interno di NGC 4654.

Gli scienziati sono particolarmente interessati allo studio delle galassie come NGC 4654 per indagare la connessione tra le giovani stelle e il gas freddo da cui emergono. Il telescopio spaziale Hubble ha catturato questa affascinante immagine di NGC 4654 utilizzando la luce visibile, ultravioletta e infrarossa.

Fonte:

– Telescopio spaziale Hubble della NASA, ESA e J. Lee (Space Telescope Science Institute); Elaborazione: Gladys Kober (NASA/Università Cattolica d'America)

– “Hubble osserva NGC 4654 nella costellazione della Vergine” – Phys.org (3 ottobre 2023)