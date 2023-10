Hubble cattura un'immagine straordinaria della Nebulosa Rossa Westerhout 5

Questa recente immagine del telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA mostra una scena mozzafiato in vivaci tonalità rosse. La fotografia evidenzia una piccola area all'interno della nebulosa Westerhout 5, situata a circa 7,000 anni luce dalla Terra. L’immagine svela una caratteristica affascinante nota come globulo gassoso evaporante fluttuante (frEGG).

Il frEGG, rappresentato come una regione scura a forma di girino in alto al centro-sinistra, possiede due nomi: [KAG2008] globulo 13 e J025838.6+604259. Questi frEGG appartengono alla categoria dei globuli gassosi evaporanti (EGG). Sia i frEGG che gli EGG sono sacche di gas più dense che sono più resistenti alla fotoevaporazione rispetto al gas circostante. La fotoevaporazione si verifica quando un'intensa radiazione, tipicamente emessa da stelle giovani e calde, ionizza e disperde il gas.

Gli EGG sono stati identificati per la prima volta relativamente di recente, in particolare sulle punte degli iconici Pilastri della Creazione ripresi da Hubble nel 1995. D'altra parte, i frEGG sono stati classificati ancora più recentemente e si distinguono per la loro forma staccata e distintiva "testa-coda". Gli astronomi sono particolarmente incuriositi da questi EGG e frEGG perché la loro densità protegge il gas al loro interno dall’intensa radiazione ultravioletta (UV), che è abbondante nelle regioni ricche di stelle giovani. Si ritiene che questa relativa opacità sia cruciale per la formazione delle protostelle, poiché molti frEGG ed EGG fungono da vivai per nuove stelle.

In questa straordinaria immagine, il frEGG appare come una regione oscura in mezzo a un mare di luce rossa. Il colore rosso corrisponde ad un tipo di emissione luminosa nota come emissione H-alfa. Questa emissione si verifica quando un elettrone energetico all'interno di un atomo di idrogeno rilascia una quantità specifica di energia, risultando nella distinta luce rossa.

Questa immagine accattivante fornisce agli astronomi preziose informazioni sugli intricati processi coinvolti nella formazione stellare all’interno di nebulose come Westerhout 5.

Fonte: Agenzia spaziale europea (ESA)