Uno sguardo più da vicino a NGC 685: una galassia a spirale barrata

Nel gran finale della Galaxy Week, il telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA ci ha onorato con una splendida immagine di NGC 685, una galassia a spirale barrata situata nella costellazione dell'Eridano. Situata a circa 58 milioni di anni luce di distanza, questa affascinante galassia è visibile in determinati orari dall'emisfero meridionale.

NGC 685 vanta un diametro di circa 60,000 anni luce, il che la rende leggermente più piccola della nostra galassia, la Via Lattea. Ad un esame più attento, l’immagine di Hubble rivela macchie di blu vibrante disperse lungo i bracci della galassia. Queste macchie sono ammassi stellari, ovvero gruppi di stelle tenuti insieme dalla loro attrazione gravitazionale.

Inoltre, l’immagine mostra ciuffi di rosso scuro vicino alla barra centrale di NGC 685. Queste porzioni rosso scuro rappresentano gas e polvere interstellari, gli elementi costitutivi da cui nascono le stelle. Questa immagine giocherà un ruolo fondamentale nella ricerca scientifica focalizzata sulla formazione e l’evoluzione degli ammassi stellari.

Il telescopio spaziale Hubble continua a contribuire alla nostra comprensione dell'universo, grazie alle sue straordinarie capacità. Essendo uno degli osservatori astronomici più rinomati e potenti mai schierati nello spazio, la posizione di Hubble sopra l'atmosfera terrestre gli consente di catturare immagini chiare e dettagliate, libere dalle distorsioni atmosferiche.

Per testimoniare la magnificenza cosmica di NGC 685 e approfondire i misteri della formazione degli ammassi stellari, il telescopio spaziale Hubble si rivela ancora una volta una risorsa inestimabile sia per la comunità scientifica che per gli appassionati di astronomia.

– Telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA

– Twitter (@NASAHubble)