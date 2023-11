Nuovi approfondimenti sulla galassia della “ballerina spagnola”: uno spettacolo spettacolare di danza cosmica

By

Il telescopio spaziale Hubble ha deliziato ancora una volta gli astronomi e gli appassionati di spazio con la sua nuova immagine di NGC 1566, affettuosamente conosciuta come la galassia "ballerina spagnola". Situata a circa 60 milioni di anni luce di distanza nella costellazione meridionale del Dorado, questa affascinante galassia è stata immortalata in una splendida vista frontale, mostrando il suo design mozzafiato.

A differenza delle osservazioni precedenti, questa recente istantanea cattura perfettamente gli affascinanti bracci a spirale della galassia in tutto il loro splendore. Ciascuno di questi bracci si estende per un'incredibile estensione di 100,000 anni luce, girando a metà con grazia dall'inizio alla fine in un modo che ricorda i movimenti fluidi di un ballerino. Tracciata da luminosi ammassi stellari blu, regioni rosate di formazione stellare e vorticosa polvere interstellare, NGC 1566 incarna senza dubbio l'eleganza naturale.

È interessante notare che questa galassia a spirale intermedia chiamata NGC 1566 è debolmente barrata, priva di una struttura a forma di barra chiaramente definita al suo centro. Tuttavia, il suo nucleo luminoso rimane una caratteristica importante che si aggiunge al suo fascino generale. Inoltre, NGC 1566 appartiene al gruppo delle galassie Dorado, un insieme di galassie a spirale ed ellittiche tenute insieme dalla gravità. Composto da circa 70 galassie, il Gruppo Dorado supera le dimensioni della nostra sede della Via Lattea, il Gruppo Locale, che consiste di circa 30 galassie.

I gruppi e gli ammassi di galassie si distinguono in base alle dimensioni e alla massa. Mentre gli ammassi possono ospitare centinaia di galassie, i gruppi tendono ad avere meno membri nell'ordine di diverse decine di galassie. Il Gruppo Dorado, tuttavia, si avvicina alle dimensioni di un ammasso di galassie ma continua a provocare discussioni in corso riguardo al confine tra classificazioni di gruppo e ammasso.

Nel corso del tempo, i membri del Gruppo Dorado hanno sperimentato revisioni poiché i progressi nelle tecniche di osservazione hanno affinato la nostra comprensione dei corpi celesti, delle dimensioni e delle relazioni spaziali. Gli astronomi devono affrontare sfide nel determinare la vicinanza e le distanze tra le singole galassie all’interno di questi gruppi, poiché devono fare affidamento su indizi contestuali e contestualizzare il quadro generale.

Quando l'Agenzia spaziale europea (ESA) ha svelato questa maestosa foto di Hubble di NGC 1566 il 30 ottobre, è servita a ricordare l'infinita bellezza e le meraviglie che ci attendono nelle profondità dello spazio.

