La misteriosa esplosione cosmica crea un brillante lampo di luce

Un misterioso evento cosmico ha prodotto una spettacolare esplosione di luce blu nello spazio tra due galassie distanti oltre 3 miliardi di anni luce. Questo evento è noto come transitorio ottico blu veloce luminoso (LFBOT), che è un fenomeno astronomico raro e sconcertante.

Gli LFBOT non sono ancora del tutto compresi, e il primo, chiamato “la Mucca” (AT2018cow), è stato osservato nel 2018. La Mucca era eccezionalmente luminosa, fino a 100 volte più luminosa di una tipica supernova, e mostrava un comportamento insolito. Svanì nel giro di pochi giorni, a differenza delle settimane o dei mesi durante i quali le supernove normalmente rimangono luminose.

Simili esplosioni di luce, che vengono scoperte circa una volta all'anno, prendono il nome dagli animali in base alle ultime tre lettere della loro designazione. Alcuni esempi includono il cammello, il koala e il diavolo della Tasmania. Il più recente LFBOT, soprannominato “il Fringuello” (AT2023fhn), è stato rilevato dalla Zwicky Transient Facility presso l’Osservatorio Palomar in California il 10 aprile.

Lo spettro del Finch, misurato dal telescopio Gemini South in Cile, ha rivelato una temperatura di circa 20,000 gradi Celsius. Questo è caldo ma non quanto le stelle massicce o le supernove. Le misurazioni dello spostamento verso il rosso del Finch indicano che si trova a circa 3 miliardi di anni luce di distanza, una distanza che solo il telescopio spaziale Hubble può risolvere.

Tuttavia, ciò che ha sorpreso maggiormente gli astronomi è stata la posizione del Finch. Precedenti LFBOT sono stati osservati nei bracci a spirale delle galassie, ma il Finch è stato trovato nello spazio intergalattico, situato tra una grande galassia a spirale e una piccola galassia. Ciò mette in dubbio la possibilità che possa trattarsi della supernova di una stella massiccia in esplosione, poiché le stelle massicce in genere non hanno abbastanza tempo per percorrere tali distanze prima di trasformarsi in supernova.

I ricercatori stanno attualmente esplorando due potenziali spiegazioni per l'origine del fringuello. Una possibilità è che sia il risultato della distruzione di una stella da parte di un buco nero di massa intermedia. Un'altra ipotesi è che si sia trattato di una kilonova, l'esplosione che avviene quando due stelle di neutroni o una stella di neutroni e un buco nero si scontrano.

La scoperta del Fringuello solleva più domande che risposte. Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare la vera causa di questo affascinante evento cosmico. I risultati sono stati accettati per la pubblicazione sulla rivista Monthly Notice della Royal Astronomical Society.

