Il telescopio spaziale Hubble cattura una splendida vista “facciale” della galassia a spirale

Il telescopio spaziale Hubble ha svelato una nuova straordinaria immagine della galassia a spirale IC 5332. Situata a circa 30 milioni di anni luce di distanza nella costellazione dello Scultore, la vista frontale della galassia offre uno spettacolo maestoso. L'immagine mostra la sua grande struttura circolare, con bracci a spirale avvolti liberamente e decorati con ammassi di formazione stellare brillantemente luminosa.

Quando diciamo che una galassia è “frontalmente”, significa che appare circolare e a forma di disco se vista dalla Terra. Questa prospettiva ci offre un chiaro punto di osservazione per osservare le intricate caratteristiche della galassia. Al contrario, una visione “di taglio” presenterebbe un aspetto schiacciato, di forma ovale, riducendo al minimo la nostra visibilità dei bracci a spirale della galassia.

IC 5332 è classificata come una galassia di tipo SABc, il che indica che manca di una struttura a barra centrale prominente e che i suoi bracci a spirale non sono strettamente avvolti. Circa due terzi delle galassie a spirale possiedono una distinta struttura a forma di barra al centro, mentre altre presentano bracci di spirale non barrati che hanno origine da un singolo punto. IC 5332 rientra nella categoria intermedia, indicata con "SAB" nella sua classificazione.

Sebbene questa galassia vanti bracci ben definiti di stelle luminose che si estendono dal suo nucleo denso e luminoso, i bracci a spirale stessi non sono strettamente avvolti. Questo è il motivo per cui nella scala di classificazione gli viene assegnata una “c” minuscola, dove la “a” indica le braccia strettamente avvolte e la “d” rappresenta le braccia avvolte liberamente.

Il telescopio Hubble continua a stupirci con la sua capacità di catturare viste affascinanti di galassie lontane. Attraverso le sue osservazioni, otteniamo una visione approfondita della vasta bellezza e complessità dell'universo.

– Funzionari dell'Agenzia spaziale europea (ESA).

– Credito immagine: ESA/Hubble e NASA, R. Chandar, J. Lee e il team PHANGS-HST