NGC 685: una galassia a spirale rotante

Gli astronomi hanno catturato un'immagine straordinaria della galassia NGC 685 utilizzando il telescopio spaziale Hubble. Situata a circa 58 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione dell'Eridano, questa galassia a spirale è una galassia di dimensioni medie che si estende per 60,000 anni luce. Si stima che ospiti almeno 100 milioni di stelle, anche se significativamente meno rispetto alla Via Lattea, che si ritiene sia composta da circa 100 miliardi di stelle.

L’immagine rivela NGC 685 con i suoi sorprendenti bracci a spirale sinuosi ornati da regioni blu brillante. Queste regioni blu indicano ammassi stellari concentrati, dove risiedono le stelle. Il centro della galassia presenta viticci di luce rossa arricciati, che rappresentano corsie di gas e polvere dove si formano nel tempo nuove generazioni di stelle.

Ciò che rende NGC 685 particolarmente interessante è la presenza di una barra centrale che ne taglia il nucleo galattico. Questa caratteristica è comune in circa due terzi delle galassie a spirale. La barra può essere vista come una striscia rossa che si estende orizzontalmente all'interno di un cerchio di gas e polvere. È causato dalla concentrazione di molte stelle in un'area relativamente piccola, che emettono un bagliore intenso.

La presenza di barre nelle galassie a spirale ha importanti implicazioni per comprendere l’evoluzione galattica. Queste barre svolgono un ruolo nel rifornimento di gas e altro materiale stellare verso il nucleo della galassia, indicando la fine dei suoi anni di formazione. Lo studio delle galassie a spirale barrate come NGC 685 fornisce preziose informazioni sui processi evolutivi delle galassie e su come differiscono dalla nostra Via Lattea.

In conclusione, la bellissima immagine di NGC 685 catturata dal telescopio spaziale Hubble mostra la magnifica struttura a spirale di questa galassia. Con i suoi ammassi stellari, le corsie di gas e polvere e la caratteristica barra centrale, NGC 685 offre agli astronomi una finestra sull'affascinante mondo dell'evoluzione galattica.

Fonte:

– Nasa

– Istituto di scienza del telescopio spaziale