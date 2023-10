Vibrante e danzante: esplorare l'incantevole NGC 1566

Una magnifica vista catturata dal telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA rivela l'affascinante bellezza di NGC 1566, una galassia a spirale intermedia situata nella costellazione del Dorado, a circa 60 milioni di anni luce dalla Terra. Con i suoi caratteristici bracci a spirale che ricordano le curve eleganti della forma fluida di una ballerina, si è guadagnato il delizioso soprannome di "Spanish Dancer Galaxy".

NGC 1566 non è sola nel suo viaggio cosmico. Fa parte del gruppo delle galassie Dorado, un insieme di circa 70 galassie. Sebbene “gruppo di galassie” e “ammasso di galassie” siano spesso usati in modo intercambiabile, ci sono differenze cruciali tra i due. Gli ammassi di galassie possono contenere centinaia di galassie, mentre i gruppi di galassie sono tipicamente costituiti da decine di galassie. Ad esempio, il gruppo Dorado supera il Gruppo Locale, che comprende la nostra Via Lattea e la galassia di Andromeda, che vanta circa 30 galassie.

La classificazione e la composizione dei gruppi di galassie sono oggetto di indagini scientifiche in corso. Le opinioni differiscono tra gli astronomi riguardo a criteri specifici, come la massa, per classificare un raduno celeste come un gruppo di galassie. Una proposta interessante suggerisce che qualsiasi assemblaggio con una massa inferiore a 80 trilioni di Soli dovrebbe essere considerato un gruppo di galassie. L'elenco delle galassie membri del gruppo Dorado ha assistito a fluttuazioni negli ultimi decenni, con varie pubblicazioni scientifiche che ne hanno modificato l'elenco.

Sorprendente nella sua coreografia cosmica, NGC 1566 brilla come un esempio stellare delle meraviglie che si trovano nel nostro vasto universo. Anche se forse non saremo mai in grado di assistere in prima persona agli aggraziati movimenti della Galassia Ballerina spagnola, possiamo meravigliarci dello spettacolo che offre da lontano, ricordandoci della maestosa bellezza e delle infinite possibilità che si trovano oltre i nostri confini terreni.

