Collisione galattica: il telescopio Hubble cattura due galassie in rotta di impatto

Il telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA ha recentemente catturato un'immagine straordinaria di due galassie in traiettoria di collisione. Le galassie in questione sono NGC 3558 e LEDA 83465, situate a circa 450 milioni di anni luce dalla Terra. Questa straordinaria istantanea offre uno sguardo sulla danza cosmica delle collisioni galattiche.

NGC 3558, situata in basso a sinistra nell'immagine, è una galassia ellittica. La sua compagna, LEDA 83465, è visibile in alto a destra ed è identificata come una galassia a spirale barrata. Queste due galassie sono praticamente una sopra l'altra, separate da una distanza di circa 150,000 anni luce. Appartengono all'affollato e caotico ammasso di galassie noto come Abell 1185, situato a circa 400 milioni di anni luce dalla Terra. Questo enorme ammasso di galassie si estende per un sorprendente milione di anni luce.

NGC 3558 non è solo una galassia ellittica ma anche una regione con linea di emissione nucleare a bassa ionizzazione (LINER). I LINER sono nuclei galattici che emettono luce a lunghezze d’onda specifiche, indicando che gli atomi e le molecole all’interno di questi nuclei galattici sono debolmente ionizzati o non sono ionizzati affatto. Il processo di ionizzazione comporta la perdita o l'acquisto di elettroni da parte di atomi o molecole. I meccanismi responsabili della debole ionizzazione osservata nei LINER, come NGC 3558, rimangono argomento di dibattito tra gli astronomi.

Le collisioni galattiche svolgono un ruolo significativo nel modellare la struttura e l’evoluzione delle galassie su scale temporali cosmiche. L'immagine del telescopio spaziale Hubble fornisce un'ulteriore prova del fatto che questi incontri erano più frequenti in passato, quando l'universo era più piccolo. Vale la pena notare che anche la nostra galassia, la Via Lattea, è destinata a una drammatica collisione con la vicina galassia di Andromeda. Si prevede che questo evento cosmico avverrà tra circa quattro miliardi di anni quando Andromeda, attualmente distante 2.5 milioni di anni luce, si scontrerà frontalmente con la nostra galassia.

Fonte:

– Telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA

– ESA (Agenzia spaziale europea)