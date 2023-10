Gli scienziati individuano il misterioso transitorio ottico blu veloce (LFBOT) nello spazio

Gli scienziati hanno fatto una scoperta straordinaria con il telescopio spaziale Hubble: un transitorio ottico blu veloce luminoso (LFBOT). Questa fugace esplosione nelle lunghezze d’onda visibili si è verificata in una regione dello spazio che non è associata ad alcuna galassia conosciuta, rendendo il tutto ancora più sconcertante. Gli LFBOT sono lampi inaspettati nell'universo e la loro natura e origine rimangono un mistero.

Il primo LFBOT è stato rilevato nel 2018 e da allora è stata rilevata all’incirca un’esplosione simile ogni anno. Queste esplosioni sono tra gli eventi più misteriosi dell’universo, con solo una manciata di rilevamenti finora. Il recente LFBOT, designato come AT2023fhn e soprannominato “The Finch”, ha mostrato le caratteristiche tipiche di questi eventi: un rapido aumento di intensità seguito da una rapida dissolvenza nel giro di pochi giorni.

La scoperta di The Finch è stata fatta dallo Zwicky Transient Facility, un osservatorio dedicato all'individuazione di oggetti che cambiano posizione o luminosità. Tuttavia, solo il telescopio spaziale Hubble è riuscito a localizzare con precisione l'esplosione. L'aspetto interessante di The Finch è che si è verificato tra due galassie, a distanze di 50,000 e 15,000 anni luce. Ciò contraddice la convinzione precedente secondo cui gli LFBOT possono verificarsi solo all’interno delle galassie ospiti.

Inizialmente gli scienziati pensavano che gli LFBOT fossero causati da un raro tipo di supernova, in cui una stella massiccia perde violentemente la sua atmosfera esterna alla fine della sua vita. Tutti i precedenti LFBOT sono stati osservati nei bracci a spirale delle galassie, noti come vivai stellari. Queste regioni sono focolai per la formazione stellare in corso. Tuttavia, The Finch sfida questa teoria accadendo molto lontano da qualsiasi galassia ospite.

Una spiegazione alternativa per gli LFBOT è la presenza di buchi neri di massa intermedia. Questi buchi neri, di cui si sospetta l’esistenza ma non ancora rilevati, si trovano tra il gap di massa dei buchi neri di massa stellare e dei buchi neri supermassicci. Si ritiene che risiedano nei nuclei degli ammassi globulari e Hubble potrebbe essere in grado di determinare se esiste un ammasso globulare nei margini esterni di una delle galassie vicine in cui si è verificato The Finch.

Questa scoperta solleva ulteriori domande sulla natura e le origini degli LFBOT. Ulteriori indagini e osservazioni con potenti telescopi come Hubble potrebbero fornire ulteriori informazioni su queste misteriose esplosioni nell’universo.

– Credito immagine: NASA, ESA, NOIRLab di NSF, M Garlick, M Zamani

– Credito immagine: NASA, ESA, STScI, A Chrimes, Radboud University