Il telescopio spaziale Hubble scopre uno sconcertante evento cosmico

Il telescopio spaziale Hubble ha recentemente catturato uno straordinario evento cosmico noto come transitorio ottico blu veloce luminoso (LFBOT), lasciando gli scienziati perplessi. Gli LFBOT sono caratterizzati da un rapido aumento della luminosità seguito da una rapida dissolvenza, e solo pochi sono stati osservati dalla loro scoperta nel 2018. Ciò che rende questo particolare LFBOT, soprannominato il Fringuello, così sconcertante è che è stato trovato in una regione dello spazio 50,000 anni luce di distanza dalla galassia più vicina.

Rilevata inizialmente ad aprile dalle telecamere terrestri dell'Osservatorio Palomar in California, l'esplosione ha emesso luce con una temperatura torrida di 36,000 gradi Fahrenheit, come analizzato da un telescopio in Cile. Tuttavia, è stato solo il telescopio spaziale Hubble a fornire le osservazioni necessarie per determinare con precisione la posizione dell'esplosione.

Ashley Chrimes, l'autore principale dell'articolo in uscita sul Monthly Notice della Royal Astronomical Society, ha dichiarato in un comunicato stampa dell'ESA che le osservazioni di Hubble hanno rivelato l'unicità dell'evento rispetto ad altri osservati in precedenza. Anche se la causa precisa del Finch rimane incerta, gli scienziati hanno generalmente associato eventi simili con una stella distrutta da un buco nero. Tuttavia, questa spiegazione sembra improbabile a causa della posizione remota del Finch.

Gli autori dell'articolo hanno proposto una nuova ipotesi: la collisione di due stelle di neutroni espulse dalla loro galassia e in orbita l'una attorno all'altra da più di un miliardo di anni. Questa collisione provocherebbe una kilonova, un’esplosione 1,000 volte più potente di una supernova. Tuttavia, Chrimes ha sottolineato che molte domande rimangono senza risposta e che sono necessarie ulteriori ricerche per determinare la vera natura del Fringillide.

Fonte:

– Agenzia spaziale europea (ESA)

– Avvisi mensili della Royal Astronomical Society