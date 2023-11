Nuova immagine di Giove catturata dal telescopio Hubble

Il telescopio spaziale Hubble continua a stupire scienziati e appassionati con il suo incredibile contributo alla nostra comprensione dell'universo. Recentemente, la NASA ha rilasciato una straordinaria immagine di Giove, catturata utilizzando le capacità di osservazione degli ultravioletti del telescopio Hubble.

A differenza delle immagini che tipicamente vediamo di Giove a occhio nudo, questa immagine rivela una prospettiva diversa: le lunghezze d’onda della luce corte e ad alta energia che sono invisibili per noi. Studiando queste lunghezze d'onda ultraviolette, gli astronomi ottengono preziose informazioni sulla composizione e sulla dinamica del pianeta.

L’immagine mozzafiato mostra Giove in un colore composito di lunghezze d’onda ultraviolette. È interessante notare che la famosa “Grande Macchia Rossa”, una tempesta visibile in rosso all’occhio umano, appare più scura in questa immagine. Si ritiene che questa anomalia sia causata da particelle di foschia ad alta quota che assorbono la luce a queste particolari lunghezze d'onda.

Per creare questa immagine affascinante, il progetto Hubble della NASA sul sistema di supertempeste di Giove ha raccolto una grande quantità di dati. L'occhio umano non è in grado di rilevare la luce ultravioletta, quindi all'immagine sono stati assegnati falsi colori per rappresentare i diversi filtri ultravioletti utilizzati durante il processo di acquisizione. Il filtro Blu era rappresentato dal colore Blu, il filtro Verde dal colore Verde e il filtro Rosso dal colore Rosso.

Il telescopio spaziale Hubble è una vera meraviglia della scoperta scientifica. Dal suo lancio, ha accumulato oltre 1.5 milioni di osservazioni e pubblicato oltre 20,000 articoli sulle sue scoperte. In particolare, Hubble non solo ha studiato l'impatto della cometa Shoemaker-Levy 9 su Giove, ma ha anche osservato da vicino le tempeste del pianeta.

Il rilascio di quest’ultima immagine è una testimonianza dello spirito incrollabile del telescopio Hubble, che continua a svelare i misteri del nostro universo e a ispirare generazioni con le sue immagini mozzafiato.

