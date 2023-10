Vicini galattici: NGC 3558 e LEDA 83465

By

Questo articolo evidenzia due galassie, NGC 3558 e LEDA 83465, come si vede in una recente immagine del telescopio spaziale Hubble. Si trovano a circa 450 milioni di anni luce dalla Terra e sono separati da circa 150,000 anni luce. Sebbene questa distanza possa sembrare vasta, è relativamente vicina in termini galattici, soprattutto se paragonata alla distanza di 2.5 milioni di anni luce del nostro vicino galattico più vicino, la galassia di Andromeda.

La ragione della loro vicinanza è che appartengono all’ammasso di galassie Abell 1185, un ammasso densamente affollato e caotico in cui le galassie interagiscono tra loro attraverso la gravità. Alcune interazioni hanno portato alla frammentazione delle galassie, ma NGC 3558 è riuscita a mantenere la sua integrità come galassia ellittica e regione con linea di emissione nucleare a bassa ionizzazione (LINER).

I LINER sono nuclei o nuclei galattici caratterizzati dalle impronte chimiche nella luce che emettono. I LINER emettono luce indicando che gli atomi e le molecole al loro interno sono stati debolmente ionizzati o non sono stati ionizzati affatto. La ionizzazione si verifica quando atomi o molecole perdono o acquistano elettroni e, nel caso dei LINER, la ionizzazione debole suggerisce che molti atomi e molecole hanno perso un singolo elettrone o hanno mantenuto tutti i loro elettroni.

L’esatto meccanismo alla base di questa debole ionizzazione nei LINER come NGC 3558 è ancora oggetto di dibattito tra gli astronomi. Potrebbe essere guidato da diversi processi come le onde d’urto, la radiazione di stelle massicce o il gas caldo nei dischi di accrescimento all’interno delle galassie. NGC 3558 probabilmente ha acquisito la sua forma attuale divorando le galassie più piccole nell'ammasso di galassie, simile a LEDA 83465.

Fonte:

– Immagine della settimana del telescopio spaziale Hubble: ESA/Hubble e NASA, M. West

– Telescopio spaziale Hubble: il telescopio spaziale Hubble (Hubble o HST) è uno dei grandi osservatori della NASA ed è stato lanciato nell'orbita terrestre bassa nel 1990. Prende il nome dall'astronomo Edwin Hubble.

– Via Lattea: La Via Lattea è la galassia che contiene il nostro Sistema Solare e fa parte del Gruppo Locale delle galassie. È una galassia a spirale barrata con circa 100-400 miliardi di stelle e un diametro di 150,000-200,000 anni luce. Il nome “Via Lattea” deriva dal suo aspetto come una debole fascia di luce nel cielo notturno.