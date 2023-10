Nuova scoperta: l'enigmatico trio di galassie ad Arp-Madore 2339-661

Il telescopio spaziale Hubble ha recentemente svelato un'immagine affascinante di un trio di galassie interagenti denominate Arp-Madore 2339-661. Questo spettacolo accattivante presenta una galassia più grande, NGC 7734, posizionata in alto a destra, e una galassia più piccola, NGC 7733N, situata in basso a sinistra. Tuttavia, c’è una svolta enigmatica in questa danza celeste: una terza galassia nascosta in agguato tra le braccia di NGC 7733N.

Questa misteriosa terza galassia, un nodo più denso nel braccio superiore di NGC 7733N, si distingue per la sua colorazione distinta, che differisce dalla tonalità bianco-bluastra del braccio esterno. Sebbene gli astronomi non siano sicuri se questa galassia risieda dietro NGC 7733N o sia strettamente intrecciata con essa, hanno stabilito che possiede un caratteristico spostamento verso il rosso, che indica il suo status di entità separata e distinta. Le complessità dell'astronomia rendono difficile discernere tra gli oggetti che interagiscono fisicamente e quelli che sembrano interagire semplicemente otticamente a causa della loro posizione e del punto di osservazione della Terra.

Tutte e tre le galassie in questa immagine accattivante sono situate vicine e si influenzano gravitazionalmente a vicenda. I ricercatori prevedono che, nel tempo, queste galassie si fonderanno insieme, formando un’unica, colossale galassia. Facendo parte del catalogo Arp-Madore, che raccoglie le peculiari galassie del cielo australe, questo oggetto si unisce ad una raccolta di altre curiosità cosmiche. Il catalogo, creato dagli astronomi Halton C Arp e Barry F Madore, è stato derivato dall'indagine Schmidt del cielo meridionale del Regno Unito. Arp aveva precedentemente compilato un atlante simile di galassie peculiari nel cielo settentrionale.

Come molte immagini iconiche di Hubble, questa istantanea rivela non solo il trio di galassie interagenti, ma anche una moltitudine di galassie più distanti di varie forme e dimensioni. Anche alcune di queste galassie lontane sono impegnate nella propria danza gravitazionale. Inoltre, si possono osservare alcune stelle in primo piano con i riconoscibili picchi di diffrazione a forma di croce di Hubble, che fungono da firma di questo incredibile osservatorio spaziale.

