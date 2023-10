Hubble rivela un'immagine straordinaria della galassia lenticolare NGC 612

Il telescopio spaziale Hubble ci ha stupito ancora una volta con un'immagine mozzafiato, questa volta della galassia lenticolare NGC 612. Situata a circa 400 milioni di anni luce di distanza nella costellazione dello Scultore, NGC 612 è un oggetto celeste unico e affascinante.

Le galassie lenticolari, come NGC 612, condividono somiglianze con le galassie a spirale in termini di forma. Possiedono un rigonfiamento centrale circondato da un disco, ma mancano dei caratteristici bracci a spirale. Nel caso di NGC 612, il disco galattico è composto principalmente da idrogeno freddo e polvere, che gli conferiscono le sue tonalità arancione e rosso scuro. Se visti dalla Terra, vediamo una prospettiva laterale di questa affascinante galassia.

Una delle caratteristiche più notevoli di NGC 612 è la presenza di un buco nero supermassiccio al suo centro. Intorno al buco nero, la polvere e il gas del disco galattico vorticano mentre vengono attirati dall'attrazione gravitazionale del buco nero. L'immenso attrito generato da questo materiale in caduta fa sì che emetta luce attraverso lo spettro elettromagnetico. Di conseguenza, la regione centrale di NGC 612 appare circa 100 volte più luminosa di tutte le altre stelle della galassia messe insieme. Questo fenomeno classifica NGC 612 come una galassia di Seyfert, nota per emettere una notevole quantità di radiazione infrarossa nonostante appaia normale nelle frequenze ottiche. Nello specifico, NGC 612 è classificata come galassia di Seyfert di Tipo II a causa del movimento calmo della materia attorno al suo nucleo.

Ciò che distingue NGC 612 dalle altre galassie lenticolari è la sua popolazione stellare insolitamente giovane. Mentre le galassie lenticolari sono tipicamente costituite da stelle più vecchie con una minima formazione stellare in corso, NGC 612 contiene stelle che hanno solo tra 40 e 100 milioni di anni. Inoltre, NGC 612 è una delle poche galassie lenticolari note per esibire forti emissioni radio. Le radiogalassie, come NGC 612, sono caratterizzate dalla loro elevata luminosità nelle radiofrequenze. NGC 612 è associata a una sorgente radio chiamata PKS 0131-36 ed è uno dei soli cinque esempi conosciuti di una galassia lenticolare radio brillante.

Gli astronomi ipotizzano che le interazioni con una galassia a spirale compagna in passato potrebbero aver contribuito all'aumento delle emissioni radio di NGC 612. La regione centrale di NGC 612 presenta caratteristiche comunemente osservate nelle radiogalassie e lo studio di tali fenomeni consente agli astronomi di comprendere più a fondo il motivo per cui alcune galassie emettono forti segnali radio.

Alla luce dell'ultima immagine del telescopio spaziale Hubble, la nostra comprensione delle complessità e dei misteri di NGC 612 è stata notevolmente arricchita. Grazie alle incredibili capacità di Hubble, continuiamo a scoprire i segreti del nostro vasto universo.

Fonte:

– Credito immagine: telescopio spaziale Hubble della NASA, ESA, A Barth, Università della California – Irvine e B Boizelle, Brigham Young University; Elaborazione: Gladys Kober, NASA/Università Cattolica d'America.