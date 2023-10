Esplorazione di un focolaio di formazione stellare: G35.2-0.7N

By

Il telescopio spaziale Hubble ha catturato una vista straordinaria di una scintillante regione di formazione stellare nota come G35.2-0.7N. Situata a circa 7,200 anni luce di distanza nella costellazione dell'Aquila, questa regione è un centro di formazione stellare di massa elevata. Le stelle che si formano in quest'area sono così massicce che alla fine erutteranno come potenti supernove.

Lo straordinario spettacolo di luce in questa regione è causato da un getto protostellare, che è un massiccio raggio focalizzato di materia espulso da una giovane stella circondata da gas e polvere. Questi getti protostellari svolgono un ruolo cruciale nel processo di formazione delle stelle.

Tuttavia, le ricche nubi di polvere in questa regione oscurano la vista delle stelle stesse. La stella responsabile del getto, così come il getto di materiale che emette, può essere osservata vicino al centro dell'immagine catturata dalla Wide Field Camera 3 (WFC3) di Hubble. La striscia arancione vista nell'immagine rappresenta una cavità nella polvere creata dalla forza del getto mentre si muove verso di noi. La polvere ostacola ancora parte della luce emessa dalla protostella, provocando la tonalità rossastra osservata.

Il WFC3 del telescopio spaziale Hubble, installato dagli astronauti durante la missione 4 di Hubble nel 2009, ha la capacità di osservare l'universo nelle regioni dello spettro ultravioletto, visibile e del vicino infrarosso. Questa capacità consente agli scienziati di studiare un’ampia gamma di oggetti e fenomeni celesti, dalle galassie distanti agli oggetti all’interno del nostro sistema solare, compresi gli esopianeti.

La notevole risoluzione e la vista pancromatica di WFC3 consentono agli astronomi di scavare più a fondo nel passato, studiando stelle e galassie più indietro nel tempo che mai. Questo sguardo al cuore di G35.2-0.7N fornisce preziose informazioni sull’affascinante processo di formazione stellare di massa elevata.

