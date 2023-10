Una nuova immagine di Hubble rivela i colori autunnali nello spazio

Una nuova straordinaria immagine proveniente dal telescopio spaziale Hubble mostra una nebulosa nei vivaci colori dell’autunno, giusto in tempo per la stagione del cambio delle foglie nell’emisfero settentrionale. L'immagine cattura una porzione della nebulosa Westerhout 5, conosciuta anche come Nebulosa dell'Anima, situata a 7,000 anni luce di distanza.

La nebulosa Westerhout 5 è una nebulosa a emissione, il che significa che i suoi colori accattivanti e le forme intricate sono formati da gas ionizzato dalla radiazione emessa da stelle calde e luminose. Questa nebulosa mostra il processo di formazione stellare, in cui stelle massicce emettono radiazioni e raffiche di venti stellari, spazzando via il materiale vicino e creando cavità all'interno della nebulosa.

Nelle cavità tra queste aree pulite, il gas viene spinto insieme, portando alla formazione di regioni più dense dove possono nascere nuove stelle. L'immagine di Hubble evidenzia anche la presenza di un globulo gassoso evaporante (frEGG) fluttuante. Questa regione scura a forma di girino, posizionata in alto al centro sinistra dell’immagine, è più densa e più resistente alle radiazioni ionizzanti.

Il frEGG agisce come una sorta di “uovo” da cui potenzialmente possono originarsi nuove stelle. Queste sacche di gas, note come EGG, possono eventualmente incubare le protostelle quando diventano più calde e la densità nell’ambiente circostante aumenta. Gli EGG in questa immagine sono del tipo fluttuante, nel senso che non sono attaccati a nessuna struttura particolare ma possono comunque essere riconosciuti dalla loro forma distintiva.

Questa immagine affascinante offre una visione accattivante dei colori autunnali nello spazio, mettendo in mostra la bellezza e la diversità delle formazioni celesti. Il telescopio spaziale Hubble continua a rivelare immagini straordinarie che approfondiscono la nostra comprensione del cosmo e ispirano meraviglia e stupore.

Fonte: Telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA

Definizioni:

– Nebulosa: una vasta nube di gas e polvere nello spazio, visibile come una macchia luminosa o come una sagoma scura sullo sfondo di altra materia luminosa.

– Nebulosa a emissione: una nebulosa che brilla in specifiche lunghezze d'onda della luce a causa della presenza di gas ionizzato.

– Ionizzazione: il processo mediante il quale atomi o molecole acquistano o perdono elettroni, risultando in una particella carica.

– Venti stellari: flussi di particelle, principalmente protoni ed elettroni, espulsi dall’atmosfera superiore di una stella.

– Protostella: una stella in via di sviluppo che non è ancora abbastanza calda per avviare la fusione nucleare al suo interno.

Fonte: NASA, ESA/telescopio Hubble, ESA/Hubble Image Archive, R. Sahai