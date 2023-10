I misteriosi transitori ottici blu veloci luminosi

Gli eventi transitori nel cosmo, come le esplosioni e le collisioni stellari, sono fenomeni affascinanti ma rari. Tra questi ci sono i transitori ottici luminosi fast blue (LFBOT), che brillano intensamente alla luce blu e svaniscono in pochi giorni. Gli astronomi hanno iniziato solo di recente a studiare questi eventi e le loro origini e caratteristiche rimangono in gran parte misteriose.

In una recente scoperta, i ricercatori che hanno utilizzato il telescopio spaziale Hubble hanno osservato un LFBOT in una posizione inaspettata, tra due galassie. Guidato dall’astrofisico Ashley Chrimes, un team internazionale di astronomi provenienti da varie istituzioni ha studiato l’evento, noto come “The Finch”. Il team ha pubblicato i risultati su The Monthly Notice of the Royal Astronomical Society.

Per comprendere meglio The Finch, gli astronomi hanno utilizzato più telescopi su varie lunghezze d’onda, inclusi i raggi X e le onde radio. Misurazioni spettroscopiche effettuate dal telescopio Gemini South in Cile hanno rivelato che il Finch aveva una temperatura di circa 19,980 °C (36,000 °F) e hanno permesso agli astronomi di calcolarne la luminosità. Anche l’Osservatorio a raggi X Chandra e il Very Large Array della NSF hanno fornito dati preziosi.

È interessante notare che The Finch si trovava a una distanza significativa dalle galassie vicine, sollevando interrogativi sulle forze trainanti dietro queste massicce esplosioni. I precedenti LFBOT si trovavano tipicamente nei bracci a spirale delle galassie, dove avviene la nascita delle stelle. La posizione insolita di The Finch sfida le teorie esistenti sulla natura degli LFBOT.

I ricercatori stanno prendendo in considerazione diverse possibilità per spiegare gli LFBOT, comprese le collisioni tra stelle di neutroni, la presenza di magnetar (stelle di neutroni altamente magnetizzate) e le interazioni con buchi neri di massa intermedia. Si prevede che il completamento del telescopio spaziale James Webb nel 2024 contribuirà a ulteriori indagini sugli LFBOT.

Lo studio degli LFBOT è ancora nelle sue fasi iniziali e sono necessarie ulteriori scoperte per caratterizzare completamente questa popolazione di eventi transitori. Indagini ad ampio campo come il prossimo Osservatorio Vera C. Rubin svolgeranno un ruolo cruciale nel rilevare e studiare questi rari eventi.

Fonte:

– Gli avvisi mensili della Royal Astronomical Society (giornale)

– Agenzia spaziale europea

– Istituto di Matematica Astrofisica e Fisica delle Particelle (IMAPP), Radboud University

– 3SRON Istituto olandese per la ricerca spaziale

– Centro dell’Alba Cosmica (ALBA)

– Istituto Niels Bohr

– Istituto di Astronomia delle Onde Gravitazionali

– Osservatorio Astronomico Sudafricano