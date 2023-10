Hubble cattura un'immagine straordinaria di NGC 612: una rara radiogalassia

By

Riepilogo: Il telescopio spaziale Hubble della NASA ha catturato un'immagine mozzafiato della galassia lenticolare NGC 612. A differenza delle galassie a spirale, le galassie lenticolari non hanno bracci caratteristici ma hanno un rigonfiamento centrale e un disco. NGC 612, situata nella costellazione dello Scultore, è una galassia di Seyfert attiva con un centro che appare oltre 100 volte più luminoso delle sue stelle. Questa galassia emette quantità significative di radiazioni infrarosse nonostante appaia normale nella luce visibile. È anche una radiogalassia non ellittica estremamente rara associata alla sorgente radio PKS 0131-36. Gli astronomi sperano che studiando NGC 612 possano imparare di più sulle cause delle emissioni di onde radio nelle galassie.

La straordinaria immagine catturata da Hubble mostra le caratteristiche uniche di NGC 612. Il disco galattico, visibile in arancione e rosso scuro, è composto da polvere e gas idrogeno freddo. Questo disco contiene la maggior parte della materia della galassia. NGC 612 è nota per la sua popolazione di stelle giovani, con età che vanno dai 40 ai 100 milioni di anni. La galassia si trova a circa 400 milioni di anni luce dalla Terra e risiede nel nostro emisfero meridionale.

La classificazione di NGC 612 come galassia di Seyfert la rende oggetto di interesse per gli astronomi. Nonostante il suo movimento apparentemente calmo vicino al centro, una galassia Seyfert di tipo II come NGC 612 emette grandi quantità di radiazioni infrarosse. La causa esatta di questo fenomeno è ancora oggetto di studio. Tuttavia, il rigonfiamento luminoso e dominante di NGC 612, simile a quelli che si trovano nelle radiogalassie ellittiche, solleva interrogativi sulla sua associazione con le emissioni radio.

Questa particolare galassia lenticolare si distingue anche per la sua connessione con una sorgente radio non ellittica, PKS 0131-36. Sono state scoperte solo cinque galassie lenticolari che emettono radio, rendendo questa associazione rara. Gli scienziati hanno proposto teorie che suggeriscono che l'interazione con una galassia a spirale compagna o con il rigonfiamento dominante della galassia potrebbe essere responsabile delle insolite emissioni radio.

L'astronomo John Herschel scoprì per la prima volta NGC 612 nel 1837. Con una massa pari a circa 1.1 trilioni di volte quella del nostro sole, questa straordinaria galassia continua ad incuriosire gli scienziati mentre si sforzano di svelare i misteri delle emissioni di onde radio negli oggetti cosmici.

