Una nuova immagine di Hubble offre una straordinaria prospettiva ultravioletta di Giove

Recentemente rilasciata dal telescopio spaziale Hubble della NASA è un'immagine accattivante che mostra il pianeta Giove in un vibrante colore composito di lunghezze d'onda ultraviolette. Questa immagine coincide con l'evento noto come opposizione, un fenomeno in cui Giove e il Sole appaiono sui lati opposti del cielo. Una caratteristica importante catturata in questa immagine è la famosa “Grande Macchia Rossa” di Giove, un'enorme tempesta che affascina gli astronomi da secoli.

Mentre l'occhio umano percepisce la Grande Macchia Rossa come rossa, in questa immagine ultravioletta appare più scura. Questa discrepanza è dovuta al fatto che le particelle di foschia ad alta quota all'interno dell'atmosfera di Giove assorbono la luce nelle lunghezze d'onda ultraviolette. Tuttavia, le nebbie polari rossastre e ondulate sembrano assorbire leggermente meno luce a causa delle differenze nella dimensione delle particelle, nella composizione o nell'altitudine.

I dati utilizzati per creare questa sorprendente immagine ultravioletta sono stati derivati ​​da una proposta di Hubble che mirava a indagare sullo sfuggente sistema di supertempeste di Giove. Gli scienziati coinvolti nel progetto intendono sfruttare questi dati per mappare le strutture nuvolose 3D all'interno dell'atmosfera di Giove, con particolare attenzione alle nubi di acque profonde.

L'esplorazione dei pianeti esterni da parte di Hubble ha una ricca storia, che spazia dall'osservazione dell'impatto della cometa Shoemaker-Levy 9 allo studio delle tumultuose tempeste di Giove. Con la sua carriera decennale e un punto di osservazione unico, il telescopio fornisce agli astronomi informazioni preziose sull'evoluzione di questo pianeta dinamico.

Le capacità di osservazione degli ultravioletti del telescopio spaziale Hubble consentono agli scienziati di approfondire i misteri delle lunghezze d'onda della luce corte e ad alta energia che si trovano oltre la portata della visione umana. La luce ultravioletta rivela affascinanti fenomeni cosmici, comprese le emissioni delle stelle più giovani e calde incorporate nelle galassie vicine, informazioni sulla composizione, densità e temperature della materia interstellare e dettagli sull'evoluzione delle galassie.

È importante notare che questa immagine è una rappresentazione in falsi colori poiché l'occhio umano non è in grado di percepire la luce ultravioletta. Per produrre immagini significative, all'immagine sono stati assegnati i colori dello spettro della luce visibile, ciascun colore corrispondente a un diverso filtro ultravioletto utilizzato. In questo caso, i colori assegnati a ciascun filtro sono i seguenti: Blu: F225W, Verde: F275W e Rosso: F343N.

FAQ

1. Qual è l'opposizione di Giove?

L'opposizione di Giove si riferisce all'allineamento di Giove e del Sole sui lati opposti del cielo.

2. Perché la Grande Macchia Rossa appare più scura nell'immagine ultravioletta?

Nell'immagine ultravioletta, la Grande Macchia Rossa appare più scura perché le particelle di foschia ad alta quota all'interno dell'atmosfera di Giove assorbono la luce alle lunghezze d'onda ultraviolette.

3. Come verranno utilizzati i dati di Hubble per studiare l'atmosfera di Giove?

I dati di Hubble verranno utilizzati per mappare le strutture nuvolose 3D all'interno dell'atmosfera di Giove, con particolare attenzione alle nubi di acque profonde.

4. Cosa si può imparare dallo studio della luce ultravioletta?

Lo studio della luce ultravioletta consente agli scienziati di esplorare vari fenomeni cosmici, come le emissioni di stelle giovani e calde, le proprietà del materiale interstellare e l'evoluzione delle galassie.

5. Perché l'immagine ultravioletta di Giove è una rappresentazione in falsi colori?

L'immagine ultravioletta di Giove è una rappresentazione in falsi colori perché l'occhio umano non può percepire la luce ultravioletta. I colori dello spettro della luce visibile sono stati assegnati a diversi filtri ultravioletti per creare una rappresentazione visiva significativa.