La bellissima galassia a spirale NGC 4654: uno sguardo straordinario sui fenomeni cosmici

Il telescopio spaziale Hubble continua la sua missione per esplorare la vastità dell'universo e deliziarci con immagini incredibili. Nell’ambito di questo impegno continuo, Hubble condivide ogni giorno una nuova immagine di una galassia fino al 7 ottobre. L’ultima sorprendente rivelazione è NGC 4654, una galassia a spirale intermedia situata nella costellazione della Vergine.

NGC 4654 è un'intrigante galassia distante circa 55 milioni di anni luce dalla Terra. Si distingue per il suo centro splendente e i bracci stellati vorticosi. Ciò che rende questa galassia così unica è la sua classificazione come galassia a spirale “intermedia”, che combina caratteristiche sia delle spirali non barrate che di quelle barrate.

Situata appena a nord dell’equatore celeste, NGC 4654 è visibile sia dall’emisfero settentrionale che dalla maggior parte dell’emisfero meridionale. Molte galassie nell'ammasso della Vergine, inclusa NGC 4654, mostrano una distribuzione asimmetrica di stelle e idrogeno gassoso neutro. Gli scienziati attribuiscono questa asimmetria a un processo chiamato “ram pressione stripping”.

Il Ram Pressure Stripping si verifica quando una galassia come NGC 4654 si muove attraverso un plasma surriscaldato, noto come “mezzo intracluster”, che è composto principalmente da idrogeno. L’attrazione gravitazionale dell’ammasso di galassie della Vergine esercita una pressione su NGC 4654, privandola del suo gas. Questo processo forma una lunga e sottile coda di gas idrogeno sul lato sud-orientale della galassia, simile all’effetto del vento su un motociclista.

È interessante notare che, nonostante sia stata sottoposta a stripping di pressione, NGC 4654 mantiene tassi di formazione stellare coerenti con quelli di altre galassie delle sue dimensioni. Questo insolito fenomeno è attribuito a un'interazione con la sua galassia compagna, NGC 4639, avvenuta circa 500 milioni di anni fa. L'attrazione gravitazionale di NGC 4639 ha strappato il gas di NGC 4654 lungo il suo bordo, provocando una distribuzione asimmetrica delle stelle e limitando la formazione stellare in quella regione.

Lo studio delle galassie come NGC 4654 fornisce agli scienziati preziose informazioni sulla relazione tra le giovani stelle e il gas freddo da cui si formano. L'immagine catturata dal telescopio spaziale Hubble della NASA, utilizzando la luce visibile, ultravioletta e infrarossa, offre uno sguardo mozzafiato su questi fenomeni cosmici.

