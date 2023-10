Il mistero del transitorio ottico luminoso blu veloce

Il telescopio spaziale Hubble ha recentemente osservato un evento raro e sconcertante nell'universo. Un transitorio ottico blu veloce (LFBOT), noto come The Finch, è apparso in un luogo che ha sfidato le aspettative: è avvenuto al di fuori di una galassia. Questa scoperta ha lasciato perplessi gli astronomi poiché in precedenza si pensava che questi eventi avessero origine all’interno delle galassie dove si stanno formando le stelle.

Il Finch è stato seguito dal telescopio Hubble, rivelando il suo punto di origine tra due galassie. Si trovava a circa 50,000 anni luce da una galassia a spirale più grande e a circa 15,000 anni luce da una galassia più piccola. Il fatto che sia avvenuto lontano da qualsiasi regione di formazione stellare non ha fatto altro che approfondire il mistero che circonda questi eventi.

I transitori ottici blu veloci sono lampi di luce estremamente luminosi che si evolvono rapidamente, raggiungendo il picco di luminosità e svanendo nel giro di pochi giorni. Sono stati osservati solo poche volte dalla loro scoperta nel 2018, e tutti gli eventi precedenti si sono verificati all’interno delle galassie in cui nascono le stelle.

Utilizzando osservatori a terra, come l'osservatorio Gemini South, gli astronomi sono stati in grado di determinare che il Finch aveva una temperatura di circa 20,000 gradi Celsius (36,000 gradi Fahrenheit), evidenziando il suo intenso rilascio di energia.

La natura insolita di The Finch ha portato gli scienziati a riconsiderare la loro comprensione degli LFBOT. In precedenza, si credeva che gli LFBOT fossero causati da un raro tipo di supernova associata a stelle molto grandi e di breve durata trovate vicino ai vivai stellari. Tuttavia, The Finch contesta questa nozione, suggerendo che la vera causa degli LFBOT potrebbe essere qualcosa di completamente diverso.

Le speculazioni sulla causa degli LFBOT includono stelle che vengono distrutte dai buchi neri o stelle in rapido movimento che esplodono mentre passano tra le galassie. Tuttavia, a causa della rarità di questi eventi, è difficile trarre conclusioni definitive in questa fase della ricerca.

La scoperta del Finch ha generato più domande che risposte, sottolineando la necessità di ulteriori indagini. Ashley Chrimes, ricercatrice principale dello studio, ha espresso la necessità di ulteriore lavoro per determinare la vera spiegazione di questi misteriosi eventi.

Fonte: NASA, ESA, NOIRLab della NSF, M. Garlick, M. Zamani