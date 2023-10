L'affascinante studio dei resti di supernova utilizzando il telescopio spaziale Hubble

By

Gli scienziati stanno utilizzando i dati del telescopio spaziale Hubble per studiare i cambiamenti che si verificano nel tempo nei resti di supernova. Questi resti sono il risultato della morte esplosiva di stelle massicce, che rilasciano grandi quantità di energia e trasformano l’ambiente circostante. Quando l’onda d’urto dell’esplosione di una supernova viaggia attraverso lo spazio e si scontra con polvere e gas, può creare strutture intricate e bellissime conosciute come resti di supernova.

Il Cygnus Loop è uno dei resti più conosciuti, con un diametro di circa 120 anni luce. Il telescopio spaziale Hubble della NASA ha catturato immagini di questo oggetto a forma di bolla nel 2020, fornendo ai ricercatori dati preziosi per il loro studio.

L'autore principale Ravi Sankrit dello Space Telescope Science Institute spiega che le immagini di Hubble offrono una chiarezza senza precedenti nell'osservazione del bordo del Cygnus Loop. Rivelano informazioni sulle variazioni di densità incontrate dagli shock delle supernova mentre si propagano nello spazio, così come sulla turbolenza nelle regioni dietro questi shock.

Confrontando le osservazioni di Hubble del 2020 e del 2001, gli scienziati sono stati in grado di calcolare che l'onda d'urto viaggia ad una velocità sorprendente di oltre mezzo milione di miglia all'ora. Sorprendentemente, lo shock non è affatto rallentato durante questo periodo.

La forma del Cygnus Loop appare come un filamento perché lo vediamo di lato, in modo simile a come appare un foglio spiegazzato. I “nastri contorti di luce” visti nell’immagine nascono dall’onda d’urto che incontra diverse densità di materiale nel mezzo interstellare.

Il mezzo interstellare si riferisce alla sottile regione di polvere e gas che esiste tra i sistemi stellari. Quando l'ammortizzatore si muove attraverso questo mezzo, crea la forma unica vista nel Cygnus Loop. I ricercatori sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla struttura complessa e delicata rivelata attraverso le immagini di Hubble.

I risultati di questo studio sono pubblicati su The Astrophysical Journal.

Fonte:

– Il diario astrofisico

– NASA, ESA, Ravi Sankrit (STScI)