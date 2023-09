Il telescopio spaziale Hubble cattura un'immagine straordinaria delle galassie in collisione

Il telescopio spaziale Hubble ha recentemente catturato un’immagine mozzafiato di due galassie in collisione situate a 465 milioni di anni luce dalla Terra. L’immagine rivela un sottile “ponte” di gas che collega la coppia galattica conosciuta come sistema Arp 107. L'Hubble, una missione congiunta della NASA e dell'Agenzia spaziale europea, ha utilizzato la Advanced Camera for Surveys per catturare questa vista affascinante.

Nell'immagine, la galassia più grande, conosciuta come Galassia Seyfert, è vista sul lato sinistro. Mostra un prominente braccio a spirale pieno di gas vivido e polvere che circonda il suo nucleo. La Galassia Seyfert è particolarmente notevole in quanto consente agli astronomi di osservare la radiazione non solo proveniente dal suo nucleo galattico attivo, ma dall'intera galassia. Questo può essere visto chiaramente nell’immagine, con distinti bracci di spirale che si estendono in tutta la galassia.

Il nucleo galattico attivo della Galassia Seyfert emette un potente bagliore causato dall'afflusso di materiale nel buco nero supermassiccio al suo centro. Il braccio a spirale luminoso della galassia è colmo di giovani stelle, la cui formazione è alimentata dall’abbondante materiale prelevato dalla galassia compagna più piccola visibile a destra nell’immagine.

La galassia più piccola, pur presentando un nucleo radiante, ha bracci a spirale relativamente deboli a causa della sua integrazione nella galassia più grande. Delicatamente sospeso sotto la coppia che si fonde c'è il ponte di gas, una caratteristica sorprendente catturata nella nuova immagine di Hubble.

Questa immagine fa parte di un programma più ampio volto allo studio di un catalogo di 338 galassie straordinarie ed enigmatiche noto come Atlante delle Galassie Strane. L'obiettivo è fornire al pubblico immagini accattivanti di questi oggetti, svelando la bellezza e i misteri del nostro universo.

Fonte: Arab Times Kuwait English Daily.