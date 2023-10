Una nuova immagine proveniente da Hubble rivela la formazione stellare in NGC 1087

Il telescopio spaziale Hubble della NASA ha catturato un'immagine straordinaria della galassia a spirale NGC 1087, situata a 80 milioni di anni luce di distanza nella costellazione della Balena. Questa galassia a spirale barrata presenta bracci a spirale polverosi e un nucleo relativamente piccolo. Le strisce di polvere della galassia aiutano a definire la sua struttura a spirale, mentre la sua barra stellare al centro è più corta di quella di altre galassie barrate.

Ciò che rende NGC 1087 di particolare interesse per gli scienziati sono i suoi segni di nuova formazione stellare. Tipicamente, una galassia barrata sperimenta un’esplosione di formazione stellare seguita da un lento decadimento mentre la gravità del centro attira grandi quantità di gas. Tuttavia, NGC 1087 mostra una formazione stellare in corso, rendendola un oggetto di studio unico.

La scoperta di NGC 1087 può essere attribuita all'astronomo britannico William Herschel, che la osservò per primo nel 1785. Questa galassia è situata appena a sud dell'equatore celeste, rendendola visibile da entrambi gli emisferi. Nel 1995, gli astronomi hanno rilevato una supernova di tipo II all'interno di NGC 1087. Questo tipo di supernova si verifica quando una stella massiccia brucia tutto il suo combustibile nucleare e collassa, provocando un'esplosione. Questa rimane l'unica supernova mai registrata in NGC 1087.

La nuova immagine di Hubble combina la luce ultravioletta, visibile e del vicino infrarosso per rivelare diversi aspetti della galassia. Le strisce rosso scuro rappresentano il gas molecolare freddo, che funge da materia prima per la formazione stellare. Le regioni rosa brillante indicano aree in cui si stanno formando attivamente nuove stelle, caratterizzate da idrogeno ionizzato, ossigeno e zolfo. Le aree più blu contengono stelle calde e giovani che si sono formate in precedenza durante la vita di NGC 1087.

Le osservazioni di Hubble di NGC 1087 mirano a far luce sulla relazione tra giovani stelle e gas freddo. Gli scienziati sono particolarmente interessati a capire cosa succede alle regioni gassose dopo che al loro interno si sono formate le stelle.

Questa straordinaria immagine mette in mostra la bellezza e la complessità di NGC 1087 fornendo allo stesso tempo preziose informazioni sui processi di formazione stellare nelle galassie.

