Il telescopio Hubble cattura un'immagine sorprendente di NGC 6951: una galassia a spirale intermedia

Una nuova straordinaria immagine catturata dal telescopio spaziale Hubble della NASA mostra la bellezza di NGC 6951, una galassia a spirale intermedia situata a 78 milioni di anni luce di distanza nella costellazione di Cefeo. L’immagine rivela bracci a spirale blu brillante che vorticano attorno al centro bianco della galassia.

NGC 6951 ha affascinato gli astronomi per la sua storia stellare unica. Circa 800 milioni di anni fa, la galassia visse un periodo di intensa formazione stellare. Dopo una pausa durata 300 milioni di anni, la nascita delle stelle è ripresa ancora una volta. Si stima che l'età media degli ammassi stellari di NGC 6951 sia compresa tra 200 e 300 milioni di anni, ma alcuni ammassi risalgono a un miliardo di anni fa. Questi ammassi stellari appaiono come punture di spillo blu brillante in mezzo a regioni turbolente di gas, raffigurate in rosso scuro.

NGC 6951 è classificata come una galassia di Seyfert di tipo II, caratterizzata dall'emissione di grandi quantità di radiazione infrarossa e dalla presenza di materia gassosa che si muove lentamente vicino al suo centro. Alcuni scienziati la classificano anche come una galassia con linea di emissione nucleare a bassa ionizzazione (LINER), che emette atomi debolmente ionizzati o neutri. Con un'estensione di circa 75,000 anni luce, NGC 6951 è visibile dall'emisfero settentrionale grazie alla sua vicinanza al polo celeste settentrionale.

Il centro di NGC 6951 ospita un buco nero supermassiccio circondato da un anello di stelle, gas e polvere che si estende per circa 3,700 anni luce. Conosciuta come “anello circumnucleare”, questa struttura forma stelle da circa 1 a 1.5 miliardi di anni. Gli scienziati sospettano che il gas interstellare fluisca attraverso la densa barra della galassia per raggiungere l'anello circumnucleare, fornendo carburante per la continua formazione stellare. Circa il 40% della massa dell'anello è costituita da stelle relativamente nuove, di età inferiore a 100 milioni di anni. Strisce di polvere a spirale collegano il centro della galassia alle sue regioni esterne, fornendo materiale aggiuntivo per la futura formazione stellare.

NGC 6951 è stata testimone di numerosi eventi esplosivi sotto forma di supernovae. Negli ultimi 25 anni gli astronomi hanno registrato fino a sei supernovae nella galassia. Queste esplosioni stellari forniscono preziose informazioni sulle stelle progenitrici, compresa la loro età, luminosità e posizione.

L'immagine di NGC 6951 è stata creata utilizzando i dati raccolti dalla Wide Field Camera 3 e dall'Advanced Camera for Surveys di Hubble sia nella luce visibile che nell'infrarosso.

Fonte:

NASA – https://www.nasa.gov/

Phys.org – https://phys.org/