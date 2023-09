Galassia Sombrero: una bellezza maestosa e unica nell'universo

La galassia Sombrero, conosciuta anche come Messier 104 o M104, ha catturato l'attenzione del telescopio spaziale Hubble della NASA con il suo aspetto maestoso e attraente. Situata all'estremità meridionale dell'ammasso di galassie della Vergine e situata a 28 milioni di anni luce dalla Terra, questa galassia a spirale è davvero uno spettacolo da vedere.

Con un diametro di 50,000 anni luce, la Galassia Sombrero è notevole per il suo nucleo bulboso, bianco e luminoso, circondato da fitte strisce di polvere che formano la sua struttura a spirale. È all'interno di questa striscia di polvere che avviene la formazione stellare, che aggiunge bellezza alla galassia. Gli scienziati ritengono che al centro di M104 risieda un grande buco nero, il che gli conferisce un’altra caratteristica intrigante.

La Galassia Sombrero deve il suo nome alla sua somiglianza con l'omonimo cappello messicano. I suoi bracci a spirale si estendono attraverso una fitta striscia di polvere, creando un anello che racchiude il rigonfiamento centrale. Inoltre, possiede un nucleo luminoso con un grande rigonfiamento centrale, che la rende una galassia unica e di grande impatto visivo.

Sebbene la Galassia Sombrero appaia quasi di profilo dalla Terra, è appena fuori dal campo di osservazione ad occhio nudo. Tuttavia può ancora essere visto con un piccolo telescopio, grazie alla sua magnitudine relativamente luminosa di +8.

Grazie alle notevoli capacità del telescopio spaziale Hubble, il denso sistema di ammassi globulari di M104 è stato facilmente individuato. Si stima che la Galassia Sombrero abbia circa 2,000 ammassi globulari, che è dieci volte il numero trovato nella nostra galassia, la Via Lattea. Questi ammassi globulari hanno un'età impressionante, compresa tra 10 e 13 miliardi di anni, simile all'età degli ammassi della Via Lattea.

In conclusione, la Galassia Sombrero si distingue nell'universo come un oggetto celeste davvero magnifico e unico. Il suo aspetto distintivo, combinato con i suoi densi ammassi globulari e le sue affascinanti caratteristiche, lo rendono un oggetto di grande interesse sia per gli scienziati che per gli appassionati di spazio.

